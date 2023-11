Homenaje al Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa

Dibu Martínez fue homenajeado por el Aston Villa en la previa al encuentro ante Fulham. El club inglés le rindió un reconocimiento al mejor arquero del mundo, como se vio en una bandera gigante en una de las tribunas que tenía su cara y decía “The Best in the World” (el mejor del mundo). El guardameta marplatense de 31 años apareció junto a su hijo en el primer partido que jugó de local luego de recibir el premio Premio Lev Yashin en la entrega del Balón de Oro.

Ante unos 42 mil espectadores que colmaron las gradas del estadio Villa Park en Birmingham, el golero ingresó solo en el campo de juego acompañado del pequeño Santiago. Mientras mostró el galardón otorgado, un juego de llamaradas y de humo, llegaron los aplausos para rendirle tributo al gran orgullo que tiene el equipo de los Villanos.

En tanto que el Dibu mostró su trofeo, lo besó, al igual que el escudo del club. Fue una fiesta la que se vivió en la previa al encuentro por la fecha 12 de la Premier League.