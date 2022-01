Incertidumbre sobre la presencia de Djokovic en el primer Grand Slam del año

Con el comienzo de los torneos de preparación para el Australian Open, algunos de los tenistas más reconocidos del circuito ATP ya se encuentran participando. Sin embargo, al número uno del ranking mundial no se lo vio por ningún lado y es que aún sigue en duda sobre si tendrá presencia en próximas competencias organizadas en Melbourne, debido a que no confirmó si recibió la vacuna contra la Covid-19.

Cabe reiterar que hace unos días la organización comunicó que Novak Djokovic no participaría en la ATP Cup, ya que no había comunicado su situación respecto a la vacuna. No obstante, de acuerdo con el diario Los Ángeles Time, Djokovic podría solicitar una excepción médica para participar en el primer Grand Slam del 2022.

“Con respecto al estatus de Novak, creo que tendremos una idea más clara en los próximos días, en caso contrario será demasiado tarde para que arribe y dispute el Abierto de Australia”, sentenció Craig Tiley, director del primer Grand Slam de la temporada.