Juan Fernández Lobbe se refirió a la última presentación de Los Pumas

La derrota ante los All Blacks fue dura y tal vez inesperada. Un golpe al corazón de estos Pumas que no pensaban ni en el peor de sus sueños recibir de esta forma. Porque si bien sabían del potencial del equipo neozelandés, nunca se les pasó por la cabeza ni tampoco de la del staff que hubiera tamaña diferencia para una semifinal, ya sea en el resultado final (44-6), ni mucho menos en el juego, a pesar de que realizaron unos dignos 35 minutos en la primera parte.

Pero en el cierre de la misma y en el comienzo de la segunda etapa aparecieron los All Blacks, y ante esos descuidos y errores de Los Pumas, torcieron el rumbo del partido, haciéndoles pagar caro las repetidas desconcentraciones que se dieron partido a partido, para definir el pleito con un score que estuvo cerca de convertirse en la peor derrota de una semifinal en un Mundial.

Juan Martín Fernández Lobbe, uno de los asistentes técnicos del staff del australiano Michael Cheika, que dejará a Los Pumas tras el ­partido por el tercer puesto del ­próximo viernes, tomó la palabra y fue convicente.

En este sentido, el exjugador comentó: “La verdad que ya se habló, la decepción es muy grande. No veníamos a jugarnos este partido, sino que veníamos a querer jugar la final y no se pudo. Pero el equipo tiene muy claro, y ya quedó muy claro, que terminar con una medalla colgada no es lo mismo que terminar sin una medalla colgada. Que poder aprender de lo que pasó ayer y terminar con una victoria el viernes que viene es muy importante”.

Y concluyó: “Estoy convencido de que el equipo tiene el foco y la determinación para salir a tener un excelente partido y ganar el viernes. Se lo vi en la cara, en las expresiones y lo pude sentir. El aprendizaje más grande en estos seis partidos es entender qué es lo que le da de comer (en el juego) a este equipo”.