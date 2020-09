La Copa Libertadores regresa con una semana a puro fútbol

Luego de meses de espera por la pandemia del coronavirus, el día llegó. Hoy regresará a la actividad oficial la Copa Libertadores, por la tercera fecha de la fase de grupos del certamen continental.

En primer lugar, Peñarol visitará a Colo-Colo a partir de las 19.15, mientras que Wilstermann y Atlético Paranaense se enfrentarán en el mismo horario en Bolivia. Desde las 21.30 será el turno de Binacional ante Liga de Quito, y el duelo en el que Santos de Brasil recibirá a Olimpia de Paraguay.

En cuanto a los equipos argentinos, River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre disputarán sus encuentros en el reinicio de la competencia el próximo jueves. Los planteles del Millonario, el Xeneize y el Matador viajarán mañana a Brasil y Paraguay, respectivamente, para sus choques por la Copa. Por su parte, tanto la Academia como el Halcón de Varela actuarán de local en esta tercera jornada de la fase de grupos. Con el aval de Conmebol, Miguel Ángel Russo podrá contar ante Libertad con los jugadores que dieron positivo de Covid-19, pero que ya cumplieron con la respectiva cuarentena. Del otro lado, Marcelo Gallardo no tendrá disponible a Milton Casco, quien en los últimos días se confirmó que tiene coronavirus.

Los partidos

Martes 15

19.15 Jorge Wilstermann vs. Atl. Paranaense

19.15 Colo Colo vs. Peñarol

21.30 Binacional vs. LDU Quito

21.30 Santos vs. Olimpia

Miércoles 16

19.15 Internacional vs. A. de Cali

19.15 Estudiantes de Mérida vs. Alianza Lima

21.30 Independiente Medellín vs. Caracas

21.30 Bolívar vs. Palmeiras

21.30 U. Católica vs. Gremio

Jueves 17

17.00 Racing vs. Nacional

19.00. San Pablo vs. River Plate

19.00 Def. y Justicia vs. Delfín

21.00 Libertad vs. Boca Juniors

21.00 Indepte. del Valle vs. Flamengo

23.00 Barcelona vs. Junior

23.00 Guaraní vs. Tigre