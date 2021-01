La delantera no se toca y Federico González continúa

A pesar de los rumores de una posible salida del delantero Federico González y según la información que le confiaron a El Clásico desde el entorno del futbolista, el atacante de 34 años continuará seis meses más en Estudiantes de La Plata.



Si bien en los últimos días distintos equipos del fútbol argentino sondearon a González, desde la representación del jugador confirmaron a este diario que el delantero seguirá en el club hasta finalizar su contrato. El mismo termina en junio de este año y a partir de allí, buscará nuevos horizontes con el pase en su poder. Mientras tanto, seguirá vistiendo los colores albirrojos.



En este sentido, el cuerpo técnico de Ricardo Zielinski le hizo saber a la dirigencia del Pincha que las prioridades para incorporar están en otros sectores del campo de juego. El Ruso confía en el material que tiene en la delantera, pero deberá recuperar los rendimientos de sus jugadores. En primer lugar, Martín Cauteruccio, sin tanto lugar en el ciclo de Leandro Desábato como entrenador, es un futbolista con vasta experiencia y con mucho gol, pero que hasta el momento no pudo demostrarlo en Estudiantes. En segundo, el mencionado Federico González, quien llegó al club en 2019 cuando Gabriel Milito estaba al mando del primer equipo, no estuvo a la altura y no sostuvo el rendimiento que supo mostrar meses antes en el Tigre campeón de la Copa Superliga con Néstor Gorosito como técnico. Y por último, Leandro Díaz, el más nuevo de todos y a quien más conoce el Ruso. El Loco, como le dicen sus íntimos, marcó tan solo un gol hasta el momento en diez partidos disputados con la camiseta del Pincha.

En principio, es el delantero que iniciaría como titular en el equipo de Zielinski.



Por otra parte, relegado y con pocas posibilidades de integrar el equipo del nuevo entrenador de cara al futuro, quien sí podría salir del club sería Francisco Apaolaza. El atacante de 23 años surgido de las inferiores de Estudiantes buscaría salir a préstamo, aunque todavía no tiene definido su destino.



De esta forma, el Ruso se queda con lo que tiene en ataque. Sus prioridades en el mercado de pases son: dos defensores centrales (uno ya llegó, espera por el otro), un mediocampista de marca y un volante ofensivo.