La derrota del Lobo bajo la lupa del Profe Córdoba

Por Daniel “Profe” Córdoba

Gimnasia viajó a Colombia, altura mediante. Como se hace desde muchos años (lo he vivido personalmente), Chirola Romero dividió al equipo en dos partes. Cuatro defensas y dos contenciones para mantener el cero (los dos medios sufrieron la falta de oxígeno que sí existe en el llano), y cuatro para ir y volver constantemente, pero pensando más en atacar. Los jugadores de Independiente se mostraron bastante flojos atrás; y hábiles y veloces adelante.

El Lobo hasta los 35 minutos y, teniendo en cuenta su presente, realizó un muy buen partido. El conjunto de Bogotá, con varios ex Selección colombiana de mucha trayectoria, tuvo un tiro en un caño, pero el Mens Sana tuvo no menos de tres remates de gol que se fueron por poco. Excelentes prestaciones de Tarragona, Lescano y Miramón.

Con un poquito de suspenso vía VAR, Gimnasia se puso en ventaja gracias a Lescano. Solo un tal Enamorado complicó a los del bosque platense. El Lobo se fue al descanso ganando con justicia. Colazo, Bolivar, el “Yacaré” Morales y Felipe Sánchez hicieron un esfuerzo descomunal. Y me pregunto: ¿el renunciante y reincorporado Javier Mascherano hubiese convocado a los pibes del Lobo si no hubiesen llegado a primera? En su fracaso anterior vimos que no.

El Tripero salió a jugar la segunda etapa de la misma manera, pero le duró pocos minutos. Con la experiencia de sus jugadores más destacados, el local lo fue arrinconando al Lobo. Con una gran ejecución a la salida de un córner y un cabezazo impecable, los Leones alcanzaron la igualdad. Y a partir de allí, fue casi un monólogo cafetero. Salvo alguna insinuación de los pibes del Lobo -hasta donde les dio el físico-, la segunda etapa fue toda de Independiente. Pero no logró plasmarlo en el resultado. Hasta el tiro del final, gracias a un error de Comba y el olfato goleador del histórico Hugo Rodallega. Una derrota que seguramente dolerá, porque el equipo Mens Sana mereció más.