La historia en la Liga sigue caliente

Parece que el conflicto en la Liga Amateur Platense de Fútbol no tendrá un final en un corto plazo. Más allá de que el triunfador en las elecciones, el mandatario de Argentino Juvenil de City Bell, Eduardo Castagnani, se reconoce y la gestión de Marcelo Mazzacane lo reconoce como tal, la oposición liderada por Daniel Arteca, con mucho peso judicial, decidió realizar la impugnación y se van viviendo momentos de tensión en la entidad madre del fútbol platense.

En diálogo con diario Hoy, el candidato ganador, Eduardo Castagnani, sostuvo: “Tenemos dos clubes más que no les gustó que se haga la denuncia. Ellos vieron que estaba todo bien, la gente de Malvinas viene siempre, no es que viene alguien a votar por ellos. Los recursos utilizados fueron para que la gente no vote, se metieron con los papeles del club que no tienen nada que ver con la Liga, muchos clubes no tienen los papeles al día, se las agarró con ellos dos porque vio la facilidad”.

“De la otra forma no ganan. A Porteño lo fueron a hablar para que bajen línea y voten, fui a hablar con Secco y se quedó sorprendido. Me dijo cómo era el asunto y me parece valedero, le dije al club que sigan la línea ya que el intendente hace todo por las instituciones, perdí ahí y a Unidos de Olmos le quisieron pagar la deuda del juicio que tenía y ellos no tranzaron, con ellos es para sacarse el sombrero”, agregó. Y completó: “Queremos que esto se aclare y no nos gusta nada que ésta gente se meta en la vida de los clubes. La Liga fue notificada y estamos dando los pasos a seguir con nuestro abogado”.

Según la información a la que accedió El Clásico, el expresidente Mazzacane y todas las personas que trabajan en la Liga, excepto el grupo disidente, entienden que Castagnani junto a Mario Malvestiti fueron los justos ganadores, y el próximo viernes habrá una reunión en la sede social de la institución para formar la composición de la Comisión Directiva, ya que más allá de que hay algunos nombres sobre la mesa, aún no está definido qué rol tendrá cada uno.

Según confío El Editor Platense, el propio Mazzacane estará presente en la dirigencia, aunque aún no se conoce bien en qué puesto, ya que su intención es acompañar en la transición luego de 12 años de gestión. Es mucho tiempo bajo una misma línea, que igualmente esperan tenga una continuidad.

Las Malvinas se puso firme

La entidad que es reconocida por tener como fanático a Marcos Rojo decidió hacer una denuncia contra el interventor puesto por Personas Jurídicas, ya que el mismo no cumplió sus funciones y según manifestó una alta fuente, “no responde el teléfono hace más de dos semanas”.

Como si fuera poco, hoy se va a estar desarrollando una nueva fecha del campeonato, la número 11, donde el puntero Alumni va a visitar a Criba y el escolta Estrella jugará contra Curuzú Cuatía en Villa Elisa.