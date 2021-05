La renovación: uno se acerca, otro se aleja

En Estudiantes, por ahora es todo algarabía y caras felices; sin embargo, detrás de cada rostro de los futbolistas que tienen contratos cuya fecha de vencimiento marca junio de 2021, hay negociaciones. Algunas van bien encaminadas, mientras que otras están en stand by, y otras tantas sin vuelta atrás.



En primer lugar, hay que destacar que lo que más preocupa al hincha del Pincha es la situación de una de las figuras del equipo de Ricardo Zielinski, Lucas Rodríguez. El mediocampista ofensivo tiene vínculo contractual hasta junio de este año y aún no llegó a un acuerdo para continuar en el club más allá del próximo mes. El jugador de 24 años surgió de las inferiores del club, y si bien fue cedido a préstamo al Atlanta United de la MLS y sus rendimientos no fueron destacados en los últimos años, hoy por hoy es uno de los futbolistas más importantes para el entrenador.



En este sentido, en las últimas horas Tití Rodríguez dialogó con La Revolución del Fútbol luego del triunfo y su gol ante Platense y dijo: ”Mi representante con el club está hablando por mi renovación, pienso en el día a día y cuando llegue al final del torneo se verá. No está descartado para nada que siga”.



Por otro lado, quien recibió una propuesta par continuar más allá de junio en Estudiantes fue Francisco Apaolaza. El delantero mostró una gran evolución respecto a sus anteriores ciclos en el Pincha, y es por eso que renovaría hasta junio de 2022. Sin embargo, aún no hay nada firmado y habrá que esperar a las próximas semanas para conocer cuál será el futuro del atacante.