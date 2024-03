La Selección tendrá cambios para enfrentar a Costa Rica

Que pase el que sigue. Ante la baja de la gira en China y rivales de mayor fuste, la doble fecha FIFA serán diez días en los que la Selección Argentina ensayará nuevos esquemas y probará futbolistas que no tuvieron tantas oportunidades con el seleccionado nacional.

El jueves pasado, el combinado albiceleste pasó la primera prueba de su gira por los Estados Unidos con holgura, 3 a 0 frente a El Salvador y a seguir con la puesta a punto para la Copa América. Ahora, luego de un largo viaje desde Filadelfia a Los Ángeles, Lionel Scaloni y sus dirigidos ya pusieron la vista en el siguiente objetivo: Costa Rica. Por eso, en la tarde de California la Scaloneta dijo presente en el BMO Stadium para llevar a cabo el tercer entrenamiento con vistas al partido del próximo martes, ante los dirigidos por el ex-DT de Gimnasia Gustavo Alfaro.

El entrenamiento de cara al compromiso que mantendrán frente a Costa Rica, el próximo martes a las 23.45 (hora de Argentina), como parte de los partidos amistosos de preparación para la Copa América, comenzó con una rutina en el gimnasio del estadio y ya en el campo de juego se realizaron trabajos físicos en uno de los espacios laterales a la cancha y una entrada en calor con pelota. El entrenamiento se completó con ejercicios con pelota y una práctica de fútbol en un espacio reducido de 32 por 40 metros, en el caso de los jugadores de campo.

En tanto que los arqueros realizaron trabajos específicos en uno de los arcos con Martín Tocalli y Marcos Canuhe.

En este marco, y penando en el enfrentamiento contra Costa Rica, Scaloni planea realizar rotaciones. La idea del técnico es darle rodaje a futbolistas claves, pero que no tuvieron participación en el 3-0 ante El Salvador. Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez son quienes dirán presente en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de LA. Sin embargo, aún quedan algunas incógnitas a resolver con el correr de los días, como la alternancia de Emiliano Martínez (Franco Armani o Walter Benítez, quien aún no ha debutado en la Selección), Cristian Romero, Rodrigo De Paul y Ángel Di María.

Si bien no hubo lesionados en el partido ante la Selecta, la Selección sufrió una baja para volar a Los Ángeles. Lisandro Martínez, a pesar de completar una semana de buenos entrenamientos, regresará a Inglaterra para continuar con su recuperación de una lesión ligamentaria sufrida a principios de febrero. Aunque la lesión no requirió cirugía, la misma lo está manteniendo afuera de las canchas casi 60 días, perdiéndose 10 partidos con el Manchester United.

Mac Allister le respondió a un ex-DT del Lobo: “Siempre es fácil hablar”

Mientras se prepara para el segundo amistoso de la Selección Argentina frente a Costa Rica, el próximo martes en Los Ángeles, Alexis Mac Allister se metió de lleno en el debate sobre las diferencias entre dirigir en el país y en Europa. El campeón del mundo recordó los dichos del ex-DT de Gimnasia Pipo Gorosito, y no le tembló la voz a la hora de responderle.

Pipo, sin club tras dejar Tigre, desafió a su entrenador de los Reds a que se meta en el barro del fútbol argentino: “Yo quisiera que todos los que en Europa dan recetas vengan a dirigir acá. Me encantaría que Klopp venga a Riestra. Que prueben acá, a ver si es tan fácil como allá”. A lo que Mac Allister dijo: “Si dicen que Guardiola y Klopp vengan a la Argentina, ¿por qué los técnicos que dicen eso no están en Europa? ¿Por qué no van ellos allá? No es tan fácil. Siempre es fácil hablar”.