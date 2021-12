Las cartas están echadas...

Mañana será una nueva edición del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, por lo que ayer, luego del entrenamiento matutino en Estancia Chica, Néstor Raúl Gorosito brindó la conferencia previa a cada partido.

Ya entrando en clima de previa y con casi todo confirmado por parte de los dos equipos, el entrenador comentó: “El clásico se vive con una intensidad diferente. No hay motivación más grande para un jugador o técnico que ganarlo. Estamos muy entusiasmados. Sabemos todas las virtudes de ellos, como ellos saben de nosotros, más en una ciudad como esta. Sabemos que es importantísimo ganar y creemos que es posible”.

Con respecto al equipo de Ricardo Zielinski, Gorosito afirmó: “Tenemos en cuenta los laterales de Godoy, las peinadas de Díaz para que Del Prete esté atento como así también el poder de altura que tiene en la defensa, mientras que ellos están al tanto de lo que podemos llegar a hacer nosotros con nuestros jugadores de ataque. La ilusión está, tenemos todo para ganar. Veremos a un equipo como el que venía jugando. Se ha trabajado sobre dónde lastimarlos”. Además, agregó: “Hay veces que se dan las rachas. Considero que todos los clásicos son historias diferentes. Tenemos una ilusión muy grande de revertir ese tiempo de adversidad”.

El Lobo ya no depende de sí mismo para clasificar a la Copa Sudamericana y esto dijo el técnico: “El dolor es no depender de nosotros pero es bueno que ahora miramos para arriba. Me gusta que la gente de Gimnasia nos exija. La ilusión sigue viva para entrar en una Copa internacional”. Además, también habló sobre lo que fueron los cambios para enfrentar a Argentinos: “Cecchini seguía con una pequeña lesión, Alemán había terminado golpeado, Carbonero tenía una pequeña contractura. El resto de los cambios fue decisión nuestra. Hoy ya están todos en condiciones de jugar al igual que Colazo”.

Por último, Pipo dio su punto de vista acerca de la presión que puede existir para esta clase de partidos y dejó un mensaje para los hinchas Triperos: “Son jugadores de fútbol y saben lo que juegan. En la cancha son 11 contra 11, y el contagio tiene que venir de adentro hacia afuera. En este momento, la gente de Gimnasia alienta a morir y necesitamos su apoyo. Sentimos algo positivo de jugar en nuestra cancha y con nuestro público”.

“Lo de Carbonero está prácticamente hecho”

Además del clásico, uno de los temas de la semana fue qué pasará con Johan Carbonero, ya que hasta el lunes el Lobo tiene tiempo para ejercer la opción de compra por el 70% del pase y en los últimos días hubo noticias positivas acerca de un aporte externo para hacer efectiva esta negociación. Sobre esto, Gorosito expresó: “Los dirigentes son los que pueden responder con certeza, pero lo que yo sé es que lo de Carbonero está prácticamente hecho. Estas decisiones son las que necesita Gimnasia para mejorar lo que tiene de cara al año que viene”.