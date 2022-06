Las deudas inesperadas complican al Lobo

El mundo Gimnasia se sacudió en los últimos días debido a que después de mucho tiempo volvió a tener problemas económicos como consecuencia de varios factores. A las deudas de entre dos y tres meses al plantel de Primera división, como así también al cuerpo técnico comandado por Néstor Gorosito, se le suman las deudas que reclaman Olimpia y Once Caldas por las compras en enero de Ramón Sosa y Johan Carbonero, respectivamente.

El primer problema para el Lobo, como para todos los clubes de la Liga Profesional, es que la televisación encargada de transmitir el torneo del fútbol argentino no pagó por sus derechos y tiene un atraso de varias semanas, por lo que todavía no recibió ese monto elevado de dinero que iría destinado al plantel profesional para la mayoría de los sueldos de este año. Aunque se esperan novedades para estos días porque las instituciones ponen contra las cuerdas a la TV, hasta el momento no hay novedades y eso hace que desde calle 4 no puedan saldar estos meses de atraso.

A raíz de esto, hay una pequeña chance de que el plantel no concentre en la noche de hoy tras el entrenamiento matutino como una medida de reclamo por parte de los futbolistas, pero hasta el momento esto no ha tomado forma y el presidente Gabriel Pellegrino busca llegar a un acuerdo para que esto no suceda. Por ahora la promesa de la Comisión Directiva es que ni bien la TV pague las deudas, ese dinero irá destinado para quedar al día con los dirigidos por Gorosito.

Esto sin dudas que complicó al Tripero y de manera inesperada porque además de la plata de los derechos, se esperaban posibles ventas o salidas a préstamo con cargo para que ingrese dinero y saldar las deudas. A esto se le suma que Olimpia reclama 500 mil dólares que se le debe por la compra de Sosa, mientras que Once Caldas quiere 1.500.000 de dólares por el uso de la opción de compra en enero.

En medio de todo esto, sigue vigente el mercado de pases donde Pipo pidió por un lateral derecho y un central zurdo, pero estos temas económicos dejan entrever que ­seguramente las opciones más baratas sean las que terminen llegando. En el caso del lateral, Eros Mancuso y Matías Pérez Acuña quedan libres, a pesar de que quieren hacer un último intento a préstamo por Juan Cáceres de Racing.

Se espera por De Blasis en La Plata

Después de lo que fue la temporada en España, Pablo De Blasis está transitando la segunda semana de vacaciones y hasta el 16 estará afuera del país pero allí vendrá para Argentina. Ahí es donde Gimnasia buscará charlar cara a cara con el mediocampista para intentar de cerrar el acuerdo y así regresar tras más de una década en Europa.

Con el visto nuevo de Néstor Gorosito, De Blasis ya está al tanto de esta posible reunión con los dirigentes Triperos y estos casi 10 días se usarán para cumplir con los dos defensores pedidos por el técnico, que son la prioridad de este mercado de pases.

Tras un giro repentino, seguirá Contín

A pesar de que el acuerdo con San Martín de Tucumán estaba casi cerrado debido a que hoy terminará el mercado de pases en la Primera Nacional, Nicolás Contín finalmente llegó a un acuerdo con Gimnasia tras decidir quedarse a pelearla por un puesto y así estampará su vínculo por 18 meses más.

El Tanque fue pedido por Néstor Gorosito para que continúe, pero en principio el delantero iba a buscar cambios de aire, como tenía pensado desde el año pasado, aunque el nacido en Caá Catí quiere revancha con la camiseta albiazul hasta diciembre de 2023.

Central Córdoba piensa en Maxi Coronel

Como venía anticipando El Clásico, Maximiliano Coronel no seguirá en Gimnasia cuando se termine su contrato el 30 de junio y dejará la institución albiazul tras 9 años, cuando llegó en 2013 desde River Plate. Ya con el alta médica respecto a su rotura de ligamentos cruzados, de a poco el central se va poniendo en forma y por eso mismo Central Córdoba lo tiene en la mira para su futuro.

Hace poco el Ferroviario buscó a Guillermo Fratta pero quedó todo en consultas y ahora el entrenador Sergio Rondina admitió que habló con Coronel pero que todavía no hizo fútbol formal, por lo que la negociación está en stand by. A pesar de esto, también reconoció que le interesa mucho como futbolista y las características que tiene.