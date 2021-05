Las Pumas 7s buscarán un lugar en Tokio

El seleccionado nacional femenino de rugby seven ya conoce quiénes serán sus próximos rivales en el repechaje por un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. En las últimas horas, la World Rugby anunció cómo estarán integradas las zonas que las conducidas por Tomás Bongiorno deberán afrontar el próximo 19 y 20 de junio en Mónaco.



Las Pumas 7s se encuentran entrenando en una concentración llevada a cabo en Tucumán con el objetivo de poder lograr

quedarse con una plaza olímpica en el próximo certamen de repechaje. Para ello, Argentina integrará la Zona 1, donde compartirá grupo con Rusia, Samoa y México. Todavía no se conoce el orden ni los horarios establecidos.



La Zona 2 estará conformada por los seleccionados de Jamaica, Túnez, Nueva Guinea y Kazajistan, mientras que la Zona 3 estará integrada por Francia, Hong Kong, Colombia y Madagascar.



De los 12 equipos participantes, solo dos obtendrán la clasificación a los Juegos Olímpicos. Los primeros dos seleccionados de cada grupo, más los dos mejores terceros con la mayor cantidad de puntos, clasificarán a la siguiente fase del torneo. Quienes resulten ganadores en las dos semifinales tendrán lugar en Tokio.



En los antecedentes, la Argentina jugó el repechaje para estar presente en Río 2016 y no pudo clasificar tras obtener el sexto lugar al caer con Rusia en cuartos de final.