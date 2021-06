Las Pumas, a un paso del sueño olímpico

Las Pumas juegan con la garra característica de cualquier seleccionado argentino. Y con ese empuje y corazón abrieron la primera fecha del Repechaje de Mónaco con dos grandes triunfos que encendieron la llama del sueño olímpico.



El repechaje mundial por los últimos dos lugares en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio se desarrolla entre las selecciones que no pudieron obtener su plaza en las citas continentales, y se juegan su última oportunidad en la ciudad europea .



En el Estadio Louis II, Las Pumas 7, dirigidas por Tomás Bongiorno, tuvieron una primera jornada perfecta, donde ganaron sus dos compromisos por el grupo A ante México y Samoa. Hoy cerrarán la zona de grupos frente a Rusia, el puntero, en busca de llegar en las mejores condiciones a la fase final.



Argentina logró imponerse en el partido del debut en el certamen ante México con contundente 36 a 0. Con tries de Josefina Padellaro (x3), Sofía González, Florencia Moreno y Yamila Otero, Las Pumas dieron el golpe de bienvenida y lograron obtener la confianza para el partido siguiente ante Samoa, uno de los favoritos del torneo.



Frente a Samoa fue un muy disputado partido que terminó con un parejo 15-12 a favor de Argentina. Los tries nacionales los marcaron Gimena Mattus, Sofía González y Ariana Pérez. Hoy por la mañana, desde las 6.30 (hora argentina) se medirán con Rusia por el liderazgo de la zona y la clasificación olímpica. Transmite la World Rugby por Facebook y YouTube.



“Después del primer partido encontramos al equipo bastante bien, pudimos plasmar en la cancha todo lo que veníamos trabajando” declaró la capitana Gimena Mattus tras el triunfo.



“El partido ante Samoa se vivió muy intenso, muy duro físicamente. En ningún momento pensamos que se iba a escapar, no agachamos la cabeza, siempre quisimos ir para adelante y estamos muy enfocadas desde un principio en que queríamos ganar el partido”, agregó Ariana Pérez Borgiani.



Los dos mejores equipos de cada grupo, así como los dos mejores terceros según el número total de puntos, se clasificarán para las fases eliminatorias del torneo. Con dos plazas clasificatorias en juego, los dos ganadores de los últimos partidos tendrán sus plazas para Tokio.