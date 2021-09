Laura Griffa representará a Estudiantes en Knockout 9

El fin de semana trajo consigo buenas noticias para el boxeo Albirrojo, en la fecha que tuvo como protagonista al pugilista Pincha de nacionalidad venezolana, Jhonatan Moreno. El boxeador enfrentó en Knockout 9 al argentino Miguel Ángel Correa, en el evento organizado por el Chino Maidana, el excampeón superligero y wélter de la AMB. Este sábado será el turno de Laura Griffa, la trenquelauquense que se viene entrenando muy duro en 1 y 57 con la escuela de boxeo de Estudiantes.

“La Joya” se enfrentará ante Soledad Matthysse en la pelea estelar por la categoría pluma. A horas de subirse al ring, la boxeadora del Pincha dialogó en exclusiva con diario Hoy y dijo: “La pelea llega en un momento que estoy con muchas ganas ya que hace un año y medio que no subo al ring por la pandemia. Con mi equipo nunca dejamos de entrenar para esperar este momento”.

Consultada sobre la escuela de boxeo de Estudiantes, Griffa comentó: “Estar en Estudiantes me abrió muchas puertas. Llegué al club por intermedio de un compañero que entrena ahí y no dudé en sumarme para trabajar con ellos. Desde el principio me brindaron tranquilidad y lo más importante es que me gusta el boxeo que enseñan y la clase de personas que conforman la escuela”.

La velada será transmitida por canal 9 desde las 22 y tendrá el enfrentamiento entre Matthysse (16-11-1) y Griffa (18-5-0) como plato principal.