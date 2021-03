“Le dije: andá a Gimnasia porque te vas a sentir como en Napoli”

En diálogo con Infobae, Pedro Troglio habló sobre el Lobo, cómo fue la charla previa con Diego Maradona y por qué no volvería a dirigir a Gimnasia. Desde Honduras, donde es el actual bicampeón con Olimpia, Pedro afirmó que no volvería al Mens Sana: “Iría a cualquier equipo pero no a Gimnasia, ya es un capítulo cerrado.

Porque yo le he dado mucho al club y siempre he ido en situaciones difíciles. Nunca he ido estando el club bien, siempre me tocó estar con el club mal y me he acomodado como he podido, y ahí hemos conseguido buenos resultados”.

Sobre lo que fue la previa de la llegada de Diego, Troglio dijo: “Hablé con él y le dije anda a Gimnasia porque te vas a sentir como en Napoli. Porque la gente ahí es así, pasional, muy sentimental, y encima tenían a Maradona. Al menos Diego tuvo esa alegría de poder vivir esos momentos”.

El DT además agregó: “No sé si influyó en su decisión. Pero ojalá que haya sido así, me llenaría de orgullo y además sé que ha sido feliz en Gimnasia, las veces que ha podido estar en una cancha fue feliz”.

Acerca de la partida de su excompañero comentó: “Hablé tres veces en el último tiempo, dos veces pudimos bien y la tercera por mensajes de voz. Ya se notaba que no era el mismo con el que yo había hablado un año y pico antes”.