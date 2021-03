Estudiantes: aumento voluntario y alto porcentaje de adhesión

Entre comentarios y consultas, los socios de Estudiantes se fueron enterando a través de un email que a partir del mes de mayo la cuota social pasaría a costar 300 pesos más para los socios activos del club. Sin embargo, conforme se había instrumentado en el anterior aumento, este diario pudo confirmar que la aplicación real del incremento en el valor de la cuota será voluntario, optativo y no obligatorio.

Es decir que al igual que ocurrió a mediados del año pasado, aquellos socios que decidan seguir pagando 1.000 pesos y no adherirse al incremento impulsado por el club no recibirán ningún tipo de sanción, seguirán estando afiliados y no se les acumulará ninguna deuda.

De todos modos, desde Estudiantes apelan al sentido de pertenencia de los socios que puedan seguir las políticas que aplica el gobierno de Sebastián Verón para mantener equilibrada la economía del club con alto porcentaje de adhesión a las decisiones. En tal sentido, se aclaró que el 85 por ciento de la totalidad de los socios que deben pagar la cuota (los vitalicios están exentos a hacerlo) siguió pagando de forma regular.

Sin embargo, de ese 85 por ciento, solo el 50 por ciento se adhirió al aumento voluntario del año pasado, y el otro 50 por ciento siguió pagando 700 pesos, conforme el valor de la cuota a comienzos del 2020.

Con el aumento anunciado en las últimas horas, el club decidió incrementar la cuota dos veces en tiempos de pandemia, lo cual despertó algunos cuestionamientos, ya que los hinchas no pudieron concurrir a la cancha.

Prórrogas a vencimientos con Experiencia Fútbol

Otro de los temas que preocupaba a varios socios del Pincha fue la falta de respuestas de la empresa Experiencia Fútbol, encargada de comercializar las plateas del estadio en 115 y la parte baja de la tribuna de 55.

En tal sentido, fuentes del club que fueron consultadas por este diario confirmaron que a todos los socios que siguieron pagando la platea durante el año de la pandemia (son cerca de 6.500 abonados) se les extenderá el plazo para seguir contando con las butacas una vez que se termine el tiempo de usar las mismas.

Es decir que si un socio había comprado un abono por 24 meses en noviembre del 2019, al llegar a la fecha de vencimiento (noviembre del 2021) se le extenderá sin costo un año más la platea que no se pudo usar durante todo el año de la pandemia.