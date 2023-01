Levanten las copas, porque nos sobran

El 2023 inicia a toda máquina, y si bien es cierto que para muchos el ritmo de enero comienza tranquilo, enfocándose más en las vacaciones que en lo que queda de trabajo, no fue tan así para los campeones del mundo. Ellos vivieron rodeados de familia y afectos el inicio de año y se preparan para volver a Europa a desempeñarse en sus respectivas ligas.

Muchos, luego de lo que fue el Mundial, tuvieron un breve receso acordado previamente con sus clubes. Principalmente aquellos que tienen más espalda y años de trayectoria. Mientras que los más jóvenes debieron volver y entrenarse a la par de sus compañeros. Pero nada les quitó a los que debieron regresar, ni a los que se quedaron en nuestro país con sus parientes, la posibilidad de celebrar Navidad y Año Nuevo rodeados de afecto.

Uno que no negoció sus días de descanso, ni mucho menos el destino de los mismos fue el capitán. Lionel Messi celebró Navidad y Año Nuevo en su Rosario natal. La humildad y sencillez del mejor del mundo, junto a su esposa Antonela Roccuzzo, no deja de sorprender. Ellos no dudaron que las fiestas y el minireceso mundialista eran momentos ideales para que sus hijos pasaran tiempo con sus abuelos y tíos. Incluso Leo fue el centro de atención en la celebración de 15 años de su sobrina. Cumpleaños que el “10” fue feliz de no perderse. Un fin de año familiar y sumamente satisfactorio para la pareja más querida del país.

Mismo lugar, misma ciudad, para Ángel Di María. El autor del golazo de la final de Catar 2022 le dejó en claro al Manchester United que regresaría una vez culminadas las fiestas, y que necesitaba el descanso tras el esfuerzo realizado en la Copa del Mundo. El Fideo, feliz junto a su esposa, Jorgelina Cardoso; sus hijas, padres y hermanos. Rosario fue cuna de cracks y epicentro del amor que recibieron nuestros campeones tras la conquista de la tercera. Porque días atrás Messi, Di María, Paredes y Julián Álvarez estuvieron juntos festejando la conquista en una fiesta multitudinaria, con bandas, música y una torta gigante de alfajor santafesino. Más que merecida.

Pero por supuesto no podían faltar las fotos de los festejos del Papu Gómez, otro de los héroes que celebró las fiestas en familia y en nuestro país. El delantero posó junto a su esposa y, fiel a su estilo, compartió las fotos más desestructuradas.

Mientras que Nico Otamendi sí debió pasarla en Europa, pero esto no le quitó la posibilidad de rodearse del amor de sus seres amados y, claro está, nada ni nadie le pudo quitar la medalla de oro de campeón del mundo. Se va un 2022 inolvidable, pero reciben un 2023 lleno de desafíos.