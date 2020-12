Lewis Hamilton: “Nunca me sentí tan fundido, mi cuerpo no estaba bien”

Pasaron tres semanas después de que la escudería Mercedes anunció públicamente que Lewis Hamilton había dado positivo de coronavirus y se perdería el GP de Sakhir, ya que debería cumplir con el protocolo de aislamiento.

Afortunadamente, el piloto británico superó la enfermedad sin grandes complicaciones y logró estar en la última carrera del año en Abu Dhabi. Tras la carrera, y después de 10 días de confinamiento, dio sus primeras sensaciones: “Físicamente me afectó de forma masiva, nunca me sentí tan fundido, mi cuerpo no estaba bien”, afirmó.

Ahora, tras dar por finalizada oficialmente la temporada, y a la espera de su decisión acerca de su futuro en la F1, Hamilton reveló las verdaderas consecuencias que padece.

“He perdido 6 kilos en los últimos dos meses, 4 de los cuales los perdí cuando tuve la Covid-19. He perdido mucho músculo, y empezar desde un punto de peso muy bajo ahora no es divertido, pero estoy determinado a recuperar mi fuerza y estar al 100% de nuevo. Sin dolor no hay triunfo”, reveló el piloto a través de su cuenta de Instagram y con una foto ejercitándose.