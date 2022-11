Lionel Scaloni: "Es emocionante ver jugar a nuestros futbolistas"

Lionel Scaloni habló tras el triunfazo de la Selección Argentina ante México por 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. Diario Hoy estuvo presente en la conferencia del DT.

"Es emocionante ver jugar a nuestros futbolistas. Quien no se sienta identificado con este equipo es porque realmente no quiere a la Selección Argentina. No es lo mismo jugar con esta camiseta que con otra, es así", mencionó el DT.

Ante la consulta del Diario Hoy dijo que "Messi está bien" y que Lautaro salió por "cuestiones tácticas". También, le envió un saludo al profe Córdoba.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, porque México nos planteó un partido diferente al que venía haciendo normalmente, teníamos la sospecha de que podía jugar con línea de 5".

Con respecto al rendimiento del equipo, sostuvo que "el primer tiempo no fue bueno, para ninguno. Corregimos en el descanso y empezamos a jugar mejor, emparejar en el medio. Después vieron lo que pasó, el 10 definió el partido y sabe que tiene un grupo atrás que lo apoya".

Y agregó "el segundo tiempo lo afrontamos diferente, de una manera más agresiva. Era difícil jugar al fútbol, ellos tenían línea de 5, cuatro volantes".

De cara al partido ante Polonia, indicó que "tenemos que jugar otro partido, con cabeza alta y humildad. Hay que seguir por este camino".