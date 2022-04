¡Lobo feroz! Gimnasia trituró a Patronato y sueña con clasificar

¡Sueña con la clasificación! En Paraná, Gimnasia aplastó 6-0 a Patronato gracias a los goles de Brahian Alemán (2), Cristian Tarragona (2), Johan Carbonero y Eric Ramírez. De esta forma, los dirigidos por Pipo Gorosito se mantienen con chances de clasificación e igualaron la línea de Argentinos, último clasificado hasta el momento en la zona 1. Soñar no cuesta para nada para el Tripero.

Una primera parte donde el Lobo se puso en ventaja rápidamente: a los 03´, Alemán clavó un tiro libre al ángulo, para abrir el marcador y e inclinar la balanza para el equipo de Gorosito. Con la ventaja, apostó a ataques directos y se encontró con una floja defensa del Patrón. si bien inquietó con un intento de Barrios, el Tripero supo pegar nuevamente.

Tras un fallo defensivo, Ramírez encaró y luego de efectuar un tiro desviado, Tarragona la luchó y puso el 2-0, luego de que el arquero quede en mitad de camino. Con un clima caldeado contra el local por parte de sus hinchas, Gimnasia tuvo el control del juego y los espacios.

Con un Alemán intratable, Ramírez y Carbonero desequilibrantes por las bandas, junto a la calidad y el esfuerzo de Tarragona, Gimnasia hizo lo que quiso con el elenco de Paraná. Y en el cierre, sentenció la historia con el 10 uruguayo, quien puso el 3-0 a los 43´con una buena definición ante Mansilla, luego de que Ramírez le baje la pelota.

En el complemento, Gimnasia fue una verdadera aplanadora y logró el cuarto tras un horro del arquero Mansilla: el 1 del Patrón se hizo un nudo en su salida y se la regaló a Tarragona, que puso el 4-0 en el inicio. Patronato sintió el golpe y fue un verdadero colador, ante un Lobo que nunca bajó el pie del acelerador.

Carbonero tuvo vía libre y luego de encarar por el sector izquierdo, puso el 5-0 con un derechazo y la complicidad de Mansilla, a los 54´. Y a los 74´, Ramírez decoró el resultado con una definición con la diestra, para generar la ira de los hinchas locales.

Después el Lobo siguió buscando y logró conseguir otro gol con Soldano, pero tras ser analizado por el VAR el mismo se anuló. Después el árbitro no cobró un penal sobre la Joya Chávez y quizás el resultado influyó, para que la tecnología no actúe. Más allá de esto, Gimnasia logró un triunfazo con un rendimiento soberbio para mantenerse con vida en la zona 1. Si bien igualó la línea de Argentinos, con 21 puntos, debe esperar que tanto el Bicho, Sarmiento y Defensa y Justicia no sumen. El próximo será un rival directo como Newell´s en el Bosque, donde el Tripero buscará hacer los deberes y soñar con la clasificación.

Síntesis

Patronato: Matías Mansilla; Raúl Lozano, Oliver Benítez o Lautaro Geminiani, Carlos Quintana y Lucas Krupzky; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Nicolás Castro y Sebastián Medina; Axel Rodriguez y Jonhatan Herrera. DT: Facundo Sava.

Gimnasia: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piriz y Nicolas Colazo; Ramón Sosa, Agustín Cardozo, Brahian Alemán y Johan Carbonero; Eric Ramírez y Cristian Tarragona. DT: Néstor Gorosito.

Goles: 03´y 43´ Alemán (Gim), 23´ y 49´ Tarragona (Gim), 54´ Carbonero (Gim), 74´ Ramírez (Gim)

Arbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Patronato

Rompió una racha histórica

Gimnasia no sólo goleó ayer por la noche frente a Patronato para seguir con chances de clasificación en la última fecha sino que con el 6-0 que consiguió, rompió una racha de 26 años sin convertir más de 5 goles de visitante.

Aquella vez fue el recordado 6-0 a Boca Juniors en la inauguración de los palcos de la Bombonera donde el equipo de Carlos Timoteo Griguol se lució con un Guillermo Barros Schelotto encendido convirtiendo un hat-trick mientras que después el Beto Márcico, Pepe Albornoz y Saccone se sumaron a la lista de goleadores en aquella tarde inolvidable.

De esta manera, ayer el equipo de Néstor Gorosito marca un nuevo antecedente aunque no es la primera vez que convierte al menos cinco goles ya que a finales del año pasado goleó por 5-2 a Talleres en el Juan Carmelo Zerillo. Además, Pipo por primera vez llegó a las tres victorias consecutivas en el banco albiazul, algo que no conseguía el Tripero desde mediados de 2019 con el Indio Ortíz al mando del plantel en aquella Copa de la Liga 2019.

Descansa y vuelve el lunes

Con una gran alegría por golear para llegar a las 21 unidades, ahora Gimnasia deberá esperar el resto de la fecha para ver cómo queda ubicado en la Zona 1, como así también cuándo jugará contra Newells en el Juan Carmelo Zerillo por la última jornada de la Copa de la Liga Profesional.

Como los dos equipos tienen chances de clasificar, seguramente se juegue al mismo horario que el resto, pero la Liga Profesional lo determinará el martes. De esta manera, el plantel tripero volverá hoy a La Plata y tendrá fin de semana libre para volver a los entrenamientos el lunes a la mañana en Estancia Chica, comenzando a planificar el partido contra la Lepra.