Los números que dejó el fin de semana

luego de un fin de semana a puro deporte, El Clásico te pone al día con los resultados y te actualiza las posiciones de las diferentes competiciones.

La Fórmula 1 regresó con una apasionante carrera en el Gran Premio de Baréin que ganó Lewis Hamilton, mientras que el Turismo Carretera tuvo su tercera final en San Nicolás con una gran victoria de Mariano Werner.

Además, volvió la Primera división del fútbol femenino con Gimnasia y Estudiantes en las zonas A y B respectivamente. En el ascenso, Villa San Carlos perdió por 2 a 1 en su visita a J. J. Urquiza por la cuarta fecha de la Primera B Metro (ver aparte). A su vez, Midland lidera la Primera C. En cuanto a las tablas de la Liga Amateur Platense, en el masculino, pasó la tercera jornada de Primera dejando un saldo de cuatro equipos punteros, en tanto que el femenino disputó su segunda fecha culminando con Brandsen y Las Malvinas como líderes.

tURISMO CARRETERA

1 Mariano Werner Ford

2 Agustín Canapino Chevrolet 125 (1)

3 Jonatan Castellano Dodge

4 Luis José Di Palma Ford 89,5 (2)

5 Marcelo Agrelo Torino

6 Juan Pablo Gianini Ford

7 Pablo Costanzo Torino

8 Andrés Jakos Dodge

9 Julián Santero Ford

10 Facundo Ardusso Chevrolet

FÓRMULA 1

1- Hamilton (Mercedes)

2- Verstappen (Red Bull Racing)

3- Bottas (Mercedes)

4- Norris (McLaren)

5- Pérez (Red Bull Racing)

6- Leclerc (Ferrari)

7- Ricciardo (McLaren)

8- Sainz (Ferrari)

9- Tsunoda (AlphaTauri)

10- Stroll (Aston Martin)

PRIMERA B METRO



1 Def. Unidos 10 4 3 1 0 6 2 +4

2 Flandria 10 4 3 1 0 6 2 +4

3 Comunicaciones 7 3 2 1 0 4 2 +2

4 Dep. Armenio 6 4 2 0 2 3 3 0

5 Sacachispas 6 4 2 0 2 4 6 -2

6 Los Andes 5 3 1 2 0 3 1 +2

7 Fénix 5 4 1 2 1 3 3 0

8 Villa San Carlos 4 4 1 1 2 8 7 +1

9 Talleres (RdE) 4 3 1 1 1 5 4 +1

10 Cañuelas 4 4 1 1 2 5 5 0

11 Acassuso 4 4 1 1 2 4 5 -1

12 Merlo 4 3 1 1 1 4 5 -1

13 Colegiales 4 3 1 1 1 3 4 -1

14 J. J. Urquiza 4 4 1 1 2 4 6 -2

15 UAI Urquiza 4 4 1 1 2 4 7 -3

16 Argentino (Q) 2 4 0 2 2 2 4 -2

17 San Miguel 1 3 0 1 2 1 3 -2

PRIMERA C

1 Midland 10 4 3 1 0 9 4 +5

2 Argentino (M) 8 4 2 2 0 9 5 +4

3 Atlas 7 3 2 1 0 6 1 +5

4 Ituzaingó 7 4 2 1 1 8 6 +2

5 Laferrere 6 3 2 0 1 5 4 +1

6 Excursionistas 6 4 2 0 2 8 8 0

7 Real Pilar 5 4 1 2 1 5 3 +2

8 Dep. Español 5 3 1 2 0 3 2 +1

9 Berazategui 5 4 1 2 1 4 4 0

10Victoriano Arenas 5 4 1 2 1 6 8 -2

11Sp. Italiano 4 3 1 1 1 5 4 +1

12Central Cba. (R) 4 2 1 1 0 1 0 +1

13Dock Sud 4 3 1 1 1 4 4 0

14El Porvenir 4 3 1 1 1 2 3 -1

15Luján 2 4 0 2 2 3 6 -3

16Leandro N. Alem 2 4 0 2 2 1 4 -3

17San Martín (B) 2 4 0 2 2 1 4 -3

18Claypole 2 4 0 2 2 4 8 -4

19Gral. Lamadrid 1 4 0 1 3 1 7 -6





LIGA AMATEUR PLATENSE

1 A. C. Brandsen 3 2 1 0 6 7

2 Alumni 3 2 1 0 3 7

3 Est. de Berisso 3 2 1 0 2 7

4 ADIP 3 2 1 0 2 7

5 C. Rural 3 2 0 1 3 6

6 Las Malvinas 3 2 0 1 3 6

7 Everton 3 1 2 0 2 5

8 Tricolores 3 1 1 1 1 4

9 A. Nva. Alianza 3 1 1 1 0 4

10 S. L V. Castells 3 1 1 1 0 4

11 C. F. Ringuelet 3 1 0 2 -2 3

12 CRIBA 3 1 0 2 -3 3

13 Porteño 3 0 2 1 -2 2

14 Curuzú Cuatiá 3 0 1 2 -6 1

15 CRISFA 3 0 0 3 -4 0

16 U.de Olmos 3 0 0 3 -5 0

FEMENINO A

1 As. C. Brandsen 2 2 0 0 7 6

2 Las Malvinas 2 2 0 0 4 6

3 As. N. Alianza 2 1 0 1 1 3

4 C. C. Tolosano 2 1 0 1 1 3

5 T. del Provincial 2 1 0 1 1 3

6 Villa Montoro 2 1 0 1 0 3

7 Asociación Iris 2 1 0 1 -1 3

8 C F. Los Hornos 2 1 0 1 -3 3

9 Everton 1 0 0 1 -3 0

10 UNLP 1 0 0 1 -3 0

11 For Ever 2 0 0 2 -4 0