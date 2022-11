Los posteos de los jugadores tras la caída

Tras la sorpresiva derrota de la Selección Argentina 2 a 1 ante Arabia Saudita en la jornada de ayer en su debut en el Mundial de Catar, algunos de los jugadores de la Albiceleste se expresaron en las redes sociales y compartieron varios mensajes esperanzadores con el objetivo de dar vuelta la página rápidamente.

En este sentido, los futbolistas de la Scaloneta compartieron una foto de todos juntos antes de comenzar el encuentro. Ángel Di María, escribió: “No empezamos como queríamos. Pero así es el fútbol. Tenés que mirar para adelante, como siempre lo hizo esta Selección. Vamos con todo que todavía queda mucho”.

Por su parte, Papu Gómez también dejó un mensaje positivo de cara a lo que se viene: “Confío en los míos a muerte, no era el resultado que deseábamos pero no tengo dudas que nos va a hacer más fuertes. El sábado todos juntos”. Así mismo, también lo hicieron Leandro Paredes, quien eligió acompañar la foto con el siguiente mensaje: “En las malas mucho más”, y el arquero Dibu Martínez, quien escribió en su cuenta de Instagram: “Gracias a todos por su apoyo, hoy no se nos dio. El sábado vamos con todo”.

Finalmente, Lautaro Martínez también posteó una foto del grupo unido con un mensaje esperanzador y en este orden de situaciones, el actual delantero del Inter, al que le anularon dos goles en el debut, expresó: “El resultado que no queríamos. Toca descansar y pensar en lo que viene. Positivo. Confío en este grupo, en este equipo #Vamos­Selección #TodosJuntos”.

Ojalá el grupo siga unido y convencido de dar vuelta la página en una Copa del Mundo que arrancó en falso para los dirigidos por Lionel Scaloni. Todavía queda camino por recorrer y hay tiempo para mejorar y revertir aquellos ­errores que nos llevaron a la derrota frente a los árabes en Lusail.