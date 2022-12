Los Pumas 7 volverán a contar con su capitán

El seleccionado nacional de rugby 7 cerrará el año con la alentadora noticia de los regresos en plenitud del capitán Santiago Álvarez Fourcade, ausente por casi nueve meses por una lesión (que requirió una operación), y de Marcos Moneta (se perdió las últimas dos etapas por un cuadro apendicular) para rearmar el equipo de cara a la competencia del 2023.

Los Pumas 7’s retomarán la actividad con el inicio de una breve pretemporada a desarrollarse como suele ser todos los años en la ciudad balnearia de Pinamar, entre el 4 y el 11 de enero. Una vez finalizada, comenzará la gira del World Rugby Sevens Series (WRSS) por Oceanía, donde ya tendrá entre sus filas a dos de sus mejores jugadores.

Disputadas tres etapas del circuito mundial, lo que queda por delante son ocho torneos del calendario 2022/2023, y los inmediatos desafíos son el Seven de Hamilton (21 y 22 de enero) y el Seven de Sydney (entre el 27 y el 29 de enero). Para la pretemporada en Pinamar fueron convocados 17 jugadores, y se destacan las convocatorias del catamarqueño Nahuel Romero (actual wing/fullback de Old Resian y flamante campeón del Seven de la República con Rosario) y del wing Alfonso Latorre (Buenos Aires C&RC), que participarán como invitados. Lo mismo que Simón Benítez Cruz, quien ya debutó en el ­seleccionado argentino en el último Seven de Ciudad del Cabo.

Con respecto al capitán, Santiago Álvarez Fourcade, hay que recordar que a fines de marzo de 2022, durante uno de los entrenamientos en Casa Pumas, previos al viaje a Singapur, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y eso mismo le provocó un esguince del ligamento lateral externo. Esta lesión dejó al margen a Álvarez Fourcade de ocho certámenes del WRSS, los Juegos Odesur de Asunción y la Copa del Mundo de Sudáfrica.