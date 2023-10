Madelón: “Gimnasia es un ejército de jugadores”

Gimnasia le ganó a Barracas Central en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán y, tras la importante victoria, Leonardo Carol Madelón destacó la actuación de su equipo y esquivó las consultas sobre el arbitraje. De hecho, lejos de criticar al arbitraje ante el Guapo, el DT de Lobo declaró: “Es un partido, hay que usar mucha inteligencia para no caer en excusas como el árbitro o fulano. Se gana jugando al fútbol, nos sobrepusimos, empatamos y lo fuimos a ganar. Si había que hacer otro gol más lo íbamos a hacer, los jugadores juegan con el corazón, como hinchas. Estamos aferrados a sumar”.

“Defendimos bien, trabajamos bien todo el partido. Defender bien también es jugar bien. Es un partido en el que hay que usar mucho la inteligencia, es importante para no caer en excusas: que el árbitro, que es el club de fulano. Fuimos justos ganadores”,

Y agregó: “Soy muy coherente en estas cosas y me considero pensante, está muy traumático todo y está muy difícil, en un momento que nadie cree en nadie. El país no está bien, si se toma la decisión de suspender el descenso no me molesta porque estamos saliendo por mérito propio, no me pondría en contra”.

Para darle un cierre al tema del polémico arbitraje, Leonardo Madelón completó diciendo: “No podemos hacer nada y al que le toca, le toca. Gimnasia está tranquilo, no está salvado, pero estamos saliendo. No hay que aflojar nada, el que afloja pierde, y hoy no nos enojamos, porque el que se enoja pierde”.

Además, el entrenador destacó las características que mantienen a su equipo en pelea: “Nos empataron y fuimos, insistimos otra vez. Y si había que hacer otro gol más lo íbamos a hacer porque el grupo está fuerte, está comprometido. Lo que le gusta a la gente de Gimnasia es eso, es jugar con el corazón, compacto, duro, aguerrido”. Y añadió “Todos esos condimentos los ponemos en cancha y nos está dando buenos resultados”.

Por último, sobre el planteo y el juego del equipo, resaltó: “Gimnasia vino a buscar el partido y a trabajarlo bien, lo ganamos bien porque fuimos prácticos y combatimos bien en la zona de ellos. Defender bien también es jugar bien, creo que acertamos por el lado de Colazo y trabajar el circuito de juego. Le tocó esperar a Benja (Domínguez) porque primero está Gimnasia”.

Tras la polémica con Merlos, Lamolina dirigirá Gimnasia-River

La AFA anunció las designaciones arbitrales para la fecha 11 de la Copa de la Liga. Lo hizo antes de que se jugaran los partidos de este martes por la jornada 10, que tuvo dos jugadas muy polémicas que favorecieron a Barracas Central, que pese a eso perdió de local ante Gimnasia por 2 a 1. El juez de ese match, Andrés Merlos, ya estaba designado para otro partido clave en la lucha por mantener la categoría, Instituto-Vélez.

Ahora, para el partido del próximo domingo entre el Lobo y River, Nicolás Lamolina será quien imparta justicia en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata. En tanto, Pablo González y José Castelli serán los asistentes, mientras que en el VAR estarán Pablo Dóvalo y Diego Verlotta. Se vienen encuentros claves en la lucha por la permanencia y la lupa estará puesta en las designaciones arbitrales en la previa a una definición para el infarto en la Copa de la Liga Profesional.

El Lobo no descansa

Después del triunfo ante Barracas Central, el plantel profesional de Gimnasia retornará los entrenamientos hoy por la mañana en Estancia Chica. Con pocos días por delante, ya que el partido ante River será el próximo domingo desde las 18.30, Leonardo Madelón y su cuerpo técnico desde hoy comenzarán a diagramar el encuentro pensando en ratificar lo hecho como visitante ante el Guapo en Parque de los Patricios. La buena noticia para el entrenador es que podrá tener a todos los futbolistas a disposición, salvo Eric Ramñirez, quien se retiró con una molestia y habrá que esperar a las próximas horas para ver cómo se recupera.