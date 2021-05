Malas noticias para Los Pumas 7s

El seleccionado argentino de rugby seven tendrá una gran baja en su plantel. Fernando Luna sufrió una dura lesión en su rodilla derecha y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Tras la operación deberá afrontar los tiempos lógicos de recuperación y el cordobés se perdería los Juegos Olímpicos de Tokio.



Los Pumas 7s anunciaron la lesión de Luna. El jugador que se destaca en el equipo que conduce Santiago Gómez Cora sufrió la rotura del tendón rotuliano de su rodilla derecha durante el entrenamiento en Casa Pumas y deberá ser operado en los próximos días. Fernando venía de recuperarse de un quiste en la cadera hace no mucho tiempo.



El tiempo estimado de recuperación para esta lesión es de aproximadamente tres meses. Los Juegos Olímpicos de Tokio serán entre el 23 y 31 de julio, por lo que será difícil que el cordobés se recupere a tiempo.



Será entonces una baja sensible para el cuerpo técnico a la hora de armar la lista definitiva para Tokio. Luna contaba con la experiencia olímpica, ya que integró el plantel de Los Pumas 7s en los Juegos de Río 2016 y es de los jugadores más experimentados que tiene el equipo. El seleccionado argentino perderá a un jugador muy importante tanto dentro como fuera de la cancha.