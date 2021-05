La dupla empieza a definir el equipo

Luego de lo que fue el empate con sabor a poco frente a Sarmiento, Gimnasia quiere dar vuelta la página rápidamente y recomponerse en esta última fecha contra Vélez el sábado a las 15:30, donde buscará volver al triunfo y luego esperar lo que suceda el domingo en los partidos de Independiente, Lanús y Unión que jugarán en simultáneo a las 17:15.



Por eso mismo, hoy en la anteúltima jornada de entrenamientos en Abasto se comenzará a diagramar el posible equipo que estará jugando de local contra el Fortín con la posibilidad de algunos cambios, tanto de jugadores como de esquema. En primer lugar, hay chances de que finalmente Leandro Martini y Mariano Messera desistan de la línea de 5, dándole el lugar de Leonardo Morales o Maximiliano Coronel a Harrinson Mancilla, o que finalmente el colombiano ingrese por Matías Pérez García y seguir con el 5-4-1 que usó el Lobo frente a la Lepra y el Kiwi.



En el caso de volver al 4-2-3-1, Mancilla compartiría el doble cinco con Víctor Ayala, mientras que Brahian Alemán y Johan Carbonero estarían en la banda y Matías Pérez García sería el mediapunta, aunque en ataque también podría haber alguna modificación. Las actuaciones de Eric Ramírez no han sido las mejores como tampoco lo fueron los ingresos de Nicolás Contín, pero el problema para la dupla es que Lucas Barrios, aunque recibió el alta y muestra mejoras desde lo físico, todavía no se sabe cómo llegará al sábado y tiene más chances de ser suplente que titular.



A pesar de esto, si los técnicos lo ven en condiciones al delantero, este último tiene grandes posibilidades de volver a jugar y ser titular después de un mes y medio a causa de la Covid-19 y posteriormente una miocarditis leve que fue dejando atrás en las últimas semanas. Por eso mismo, desde su regreso a los entrenamientos estuvo abocado a la parte física y hasta el momento ha evolucionado bien según el cuerpo técnico y preparador físico.



Por todos estos motivos, Martini y Messera tendrán los entrenamientos de hoy y mañana para definir estas cuestiones abocadas al partido y así decidir todo al 100% para lo que será la última oportunidad de clasificar para el Lobo, que a pesar de varios inconvenientes que tuvo durante la competición, termina redondeando un buen semestre. La frutilla del postre sería la clasificación o al menos lograr estos tres puntos para seguir sumando en la tabla de los promedios donde tiene varios equipos por debajo pero no se puede despreocupar.