Semana con aires de cambios

El Lobo tendrá un nuevo entrenamiento hoy a partir de las 9:30 en Estancia Chica, donde Leandro Martini y Mariano Messera comenzarán a definir el equipo para el partido contra Vélez Sarsfield. Esto se debe a que la última práctica será mañana y el sábado se conocerá en el Bosque si el Mens Sana tiene chances de clasificar y esperar los resultados del domingo o si quedará eliminado al no conseguir los tres puntos.



Esto también pone en cuestión qué sucederá con Víctor Hugo Ayala porque al paraguayo se le vence el contrato el 30 de junio y a pesar de que quedan casi dos meses para negociar, hasta el momento no hubo ningún contacto entre las dos partes. Por eso mismo, podría ser el último partido del ex-Lanús en Gimnasia, siempre y cuando este último no consiga la clasificación a los cuartos de final.



El mediocampista llegó a mitad de 2018 con Pedro Antonio Troglio al mando del equipo y a pesar de que no hizo pie en sus primeros meses, a partir de la presencia en el partido de Copa Argentina frente a River y luego la final contra Central, se fue afianzando y ya desde el inicio de 2019 comenzó a mostrar toda su jerarquía siendo uno de los pilares del Tripero hasta la fecha. Así también se ganó el cariño de toda la gente del Albiazul en los, por ahora, tres años de estadía que tiene en la ciudad de La Plata.



Lo cierto es que estaba planeado que a principios de este año comiencen las negociaciones formales tras el regreso del jugador desde Paraguay para retomar los entrenamientos, pero el teléfono de Ayala y de su representante todavía no sonó por lo que también no ven con malos ojos empezar a ver si el número 16 es requerido por otros equipos. La dupla técnica habló hace algunas semanas sobre este tema y fue clara advirtiendo que es un jugador importante para ellos y que los dirigentes ya saben su pedido por la continuidad del volante.



Todo parece indicar que el problema es meramente económico y no habría un acuerdo entre los números, aunque las conversaciones entre las dos partes no existieron formalmente. Hubo intercambios de mensajes y luego de eso nunca llegó una propuesta formal desde Gimnasia para que el jugador la analice, acepte, rechace o modifique algunas cuestiones de lo que podría ofrecer la dirigencia.

Barrios también espera el llamado

Al igual que le sucede a Víctor Ayala, Lucas Barrios finaliza su contrato con Gimnasia el 30 de junio y hasta el momento no hubo contactos con el Potrillo para renovar el vínculo. El delantero paraguayo llegó al Lobo a principios del año pasado por pedido explícito de Diego Armando Maradona y en junio renovó su contrato por un año más, y hasta aceptando una rebaja de su sueldo del 50% por los problemas económicos del club en medio de una pandemia.



Ese gesto fue muy bien valorado por los dirigentes, desde el reinicio del fútbol cambió totalmente su cara en el Tripero y sobre la base de goles se empezó a ganar la confianza de los hinchas, pero hasta el momento no hubo negociaciones. Es muy probable que vuelva a ser convocado después de un mes y medio que estuvo fuera de las canchas por ser positivo de Covid-19 y luego tener una miorcaditis leve. De seguir así la situación, el sábado frente a Vélez también podría ser su último encuentro.

Falcón Pérez, el árbitro del sábado

Luego de la programación de la fecha 12 donde el Lobo enfrentará a Vélez el sábado a las 15:30 en el Juan Carmelo Zerillo, se designaron los árbitros para esta última fecha de la Copa de la Liga Profesional y Yael Falcón Pérez fue el elegido para que venga al Bosque a impartir justicia.



Justamente en este torneo, Falcón Pérez tuvo su debut con el Lobo cuando visitó a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril por la quinta fecha del certamen. Con el Fortín también tuvo su debut este año por Copa Argentina cuando Talleres lo eliminó por penales hace un mes, por lo que será la segunda vez del árbitro con el equipo de Liniers y con el Tripero.