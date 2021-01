Manuel Álvarez y la carrera contra el celular para llegar 10 puntos a Tokio 2021

Hace algunos años, Manuel Alvarez dejó de ser un simple profesor de Educación Física de escuelas primarias de La Plata, para traspasar las fronteras de la 32 y convertirse en el responsable de poner a punto nada menos que a la selección nacional de básquet.

En contacto con diario Hoy, el responsable de coordinar el área de deportes de la ciudad se refirió a las actividades que todos los vecinos tienen a disposición en la región.

También habló acerca de la preparación del equipo nacional de básquet, que a partir de julio tendrá el desafío de seguir siendo protagonista y no alejarse de las grandes potencias del básquet internacional, como viene ocurriendo durante todo el siglo XXI.

—¿Estás en contacto con el COI? ¿Están en duda los Juegos de Tokio como pasó el año pasado?

—Por el momento no están en duda. Nosotros estamos en contacto permanente con los responsables del Comité Olímpico y ellos no han dado ninguna señal hasta el momento de que los Juegos no se puedan desarrollar como ocurrió el año pasado. Al tener fecha de inicio a finales de julio, hay tiempo suficiente como para elaborar estrategias y esperar que pasa con la vacuna.



—¿Cuáles son los pasos de al preparación de la Selección?

—Arrancamos en febrero con una burbuja para disputar lo que sería el torneo sudamericano de básquet, o lo que en el fútbol se conoce como Copa América. Vamos a formar ahí una selección más local. Y recién después de junio vamos a encarar la preparación para los Juegos con 45 días de anticipación.

—¿Cómo va a ser esa preparación?

—Tokio y Japón tienen un huso horario muy distinto al nuestro. Mi idea es ir ganándole horas al reloj, para que no se sienta el cambio horario y poder ir acostumbrando a los jugadores a que vayan experimentando el cambio de forma gradual. No vamos a llegar una semana antes del inicio de la competencia, sino más bien que iremos amoldando el descanso y el sueño de los jugadores con mucho tiempo. La idea es arrancar en la Argentina una semana, luego viajar a Europa, que por el uso horario estamos un poco más cerca de Tokio y allí estar dos semanas.

Vamos a intentar participar de algún torneo internacional ahí y cuando falten quince días aproximadamente para el inicio de los Juegos, desembarcar en Japón. El acostumbramiento al sueño y el huso horario es muy importante para la preparación física, por el resultado del trabajo va de la mano con un buen descanso. Y si los jugadores tienen el sueño cambiado o no pueden dormir bien porque están acostumbrados a acostarse a diez de la mañana de Japón que son las 10 de la noche de la Argentina, no es lo ideal.

—Con respecto a tu actividad en La Plata, ¿qué tiene que hacer la gente para acercarse a hacer deportes en los espacios al aire libre?

—Solamente tiene que acercarse a los profesores que están en lugares definidos como la plaza Belgrano o 2 y 532 a partir de las 18 y las 19, o en el bosque de 9 a 11 y firmar una declaración jurada que se les va a ofrecer para comprometerse a decir la verdad en cuanto a los posibles síntomas que hayan tenido de coronavirus. Las clases son gratuitas y al aire libre.

—¿Y se puede aprender a nadar gratis en la República de los Niños?

—Sí. Como parte de las actividades de la secretaría de Deportes están las escuelas de verano gratis en la República. Los que quieren pueden acercarse lunes miércoles y viernes a partir de las 11 en la Estación Pether Pan de la República e inscribirse. La pileta de la República está destinada a todos los chicos que quieran iniciarse en el agua. Hay cupos limitados, pero estamos bastante organizados. Todavía tenemos lugar.