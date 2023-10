Martini cerró su ciclo en Villa San Carlos

El pasado lunes, Villa San Carlos cerró su participación en la Primera B Metropolitana con una derrota frente a Sacachispas. El elenco berissense no pudo volver al triunfo y le puso fin a una temporada en la que no pudo acceder al reducido. A días del último encuentro, la institución informó que Leandro Martini no seguirá como director técnico. Luego de trabajar durante todo el 2023, uno de los referentes del club dejará su cargo.

Mientras tanto, la comisión directiva comenzará a buscar a su reemplazante. Si bien por el momento no surgió ningún nombre, todavía hay tiempo para elegir al sucesor del ex entrenador de Gimnasia. Cabe destacar que tenía contrato hasta diciembre de este año.

Fue una decisión dolorosa, ya que la dirigencia le ofreció el cargo a Martini luego de una gran temporada de Miguel Ángel Restelli durante 2022, donde se quedó a un paso de lograr la vuelta a la Primera Nacional. El ídolo villero tuvo un buen inicio, pero nunca logró regularidad en el funcionamiento del equipo y la etapa final fue muy dura, con 11 partidos consecutivos sin ganar.

La última victoria de San Carlos fue el pasado 9 de julio, ante Dock Sud, en el Genacio Sálice de Berisso. Desde allí fueron seis empates y cinco derrotas. No se consiguió el objetivo de clasificar al octogonal, aunque tampoco se sufrió con la permanencia en la categoría. El problema es que, al no poder jugar la etapa eliminatoria por el segundo boleto a la vieja B Nacional, el club sufrió un grave perjuicio; ya que tiene jugadores “colgados” hasta mediados de diciembre.

Por su parte, el plantel quedará licenciado hasta nuevo aviso, ya que no tendrá competencia hasta principios de 2024. Luego los futbolistas regresarán a los entrenamientos con una nueva figura al frente del grupo.

Danza de nombres

Por el momento no han trascendido nombres para reemplazar a Martini, aunque uno de los primeros que aparece sobre la mesa es el de Miguel Ángel Restelli, un hombre con un recorrido exitoso en el club y que puede acomodar el barco pensando en 2024. Otro apellido de peso es el de Mauro Raverta, aunque la relación con la dirigencia no es la mejor, pero quizás una charla pueda poner a ambas partes cerca de nuevo.

Otra alternativa es ofrecerle el cargo a Lucas Licht, que ha manifestado que tiene intenciones de ser director técnico junto a Leandro Benítez; al tiempo que una posibilidad lejana es la vuelta de Facundo Besada, un hombre con recorrido en el club y que hoy está sin trabajo luego de desvincularse de Quilmes. Habrá que esperar las definiciones.