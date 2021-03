Martini y Messera: "Seguimos a tiro del pelotón de arriba, ahora tenemos que ganar en casa”

Noche flojita y con sensación a poco: Gimnasia igualó 1 a 1 en su visita a Huracán en Parque Patricios, con gol de Brahian Alemán, y de esta forma rescató un punto que lo deja con 10 unidades, afuera de los clasificados, pero expectante de lo que puede pasar en las próximas fechas.

En este sentido la dupla de entrenadores Leandro Martini y Mariano Messera dialogaron con la prensa y arrojaron sus sensaciones: “El punto sirve. Seguimos a tiro del pelotón de arriba. Ahora tenemos que ganar en casa”.

Asimismo Chirola sostuvo que: "La verdad que nos quedamos con lo hecho en el segundo tiempo, con la reacción del equipo, con empatar rápidamente. Pudimos cambiar a tiempo y lo empatamos. Nos quedamos con la bronca de no ganar", y agregó: "Más allá del gol, no creemos que la pelota parada en contra sea debilidad. Fue un partido luchado y disputado, no hubo muchas situaciones".

Por su parte Messera remarcó que: "Vinimos a buscar el partido, como hacemos siempre. El primer tiempo no fue favorable a nosotros y por suerte pudimos lograr el empate, que es para rescatar".

Por último expresó: "Sabemos dónde podemos herir, pero tenemos que seguir buscando herramientas por si nos contrarrestan. Seguiremos haciéndolo de la misma manera".