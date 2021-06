Más salidas a la vista y otra negociación caída

El mercado de pases del Lobo no viene siendo lo esperado para la Comisión Directiva y el cuerpo técnico, ya que lo del Pulga Rodríguez sigue parado mientras que lo de Rodrigo Salinas se cayó por completo y la negociación por Cristian Vega siguió el mismo camino.



Luego de varias semanas de negociaciones donde se hicieron varias ofertas por el volante de Central Córdoba y donde también hubo competidores como Independiente y Rosario Central, finalmente el Kily se quedará en el equipo santiagueño. La intención del Ferroviario era no reforzar a un rival directo en la lucha del descenso pero a la vez era el que más ofrecía de los tres equipos y a pesar de esto, desde Santiago del Estero afirman que no hubo comunicación con Gimnasia en los últimos días por lo que se decidió finalizar las negociaciones y le harán un nuevo contrato a Vega.



Además de esto, hay otros jugadores que tienen la libertad de negociar para irse como lo son Nelson Insfrán, Matías Pérez García y Brahian Alemán. El arquero está en búsqueda de más minutos, el volante fue declarado prescindible antes que comience la pretemporada, pero hasta el momento no tiene nada concreto, y con el uruguayo hay una relación desgastada con la dirigencia y el cuerpo técnico Tripero. Estos tres jugadores no tuvieron minutos en los amistosos de ayer ante Banfield.