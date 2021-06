Para Estudiantes, los goles estaban en casa

Todavía lejos de alcanzar una certeza en cuanto a la llegada de refuerzos, el plantel de Estudiantes de La Plata cerró la semana ayer entrenando en el estadio Jorge Luis Hirschi. Allí, por primera vez después de un año y medio, se permitió observar un entrenamiento.



Fue la primera práctica en la cual la prensa pudo sacar conclusiones de los trabajos que realiza el entrenador, que ayer inició la mañana con una rutina de rondos luego de una entrada en calor, para después darle lugar a una práctica de fútbol que se extendió por dos tiempos de 25 minutos.



En tal sentido, el entrenador dividió a dos equipos con pecheras de color naranja y mostaza (un color muy característico de la marca Under Armour) y allí volvió a probar la base de la formación que tiene en mente para arrancar el torneo, y a la que podrían sumarse al menos dos jugadores en los próximos días. En tal sentido, Estudiantes alistó a Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Nicolás Pasquini; Fernando Zuqui, David Ayala, Juan Manuel Sánchez Miño, Manuel Castro; Francisco Apaolaza y Federico González.



En tanto, para los suplentes estuvieron Jerónimo Pourtau; Deian Verón, Luciano Squadrone, Juan Franco Cacace, Esteban Obregón; Ángel González, Gonzalo Desio, Franco Romero, Nicolás Palavecino; Mauro Díaz y Pablo Sabbag.



Un Corcho con molestias



Jorge Rodríguez, el jugador por el cual Estudiantes invirtió casi dos millones de dólares el año pasado, no pudo entrenar con normalidad debido a que acusó molestias físicas. Según se supo, sufrió una distensión muscular y está en duda para el primer amistoso del próximo miércoles.



Tampoco pudieron jugar ni formar parte del entrenamiento Iván Gómez y Leandro Díaz, como así tampoco los juveniles Mauricio Guzmán y Bruno Valdez.



Además, Nahuel Estévez no fue arriesgado, ya que no está claro su futuro en el club, y Deian Verón tuvo que ocupar el lugar de lateral por la derecha en el equipo suplente, dado que no hay otro jugador en ese puesto.



El partido terminó 1 a 1 con los tantos convertidos por Pablo Sabbag y Francisco Apaolaza.



Ahora el Pincha tendrá descanso hasta mañana y el miércoles jugará su primer partido amistoso con Lanús.

Negociaciones complicadas

En cuanto al mercado de pases, según la información a la que accedió diario Hoy, los hombres del Departamento de Fútbol avanzaron formalmente para quedarse con los servicios de Gustavo Del Prete, el delantero argentino que juega en el Montevideo City Torque.

La intención es comprar el 60 por ciento del pase, en una cifra que aún no trascendió, y de esa manera sumar al atacante, que vale destacar, no fue pedido por el Ruso.

El inconveniente mayor pasa por el contrato ofrecido al punta, que está muy lejos de sus pretensiones económicas, por lo cual la historia parece que va a tener unos capítulos más.

Finalmente, aún Alayes y compañía no han empezado a negociar formalmente con Federico González, que es pretendido por Independiente, San Lorenzo y Newell’s, y Mauro Díaz, que es seguido por Aldosivi de Mar del Plata, al tiempo que Platense sigue interesado en Iván Gómez, pero hasta que no llegue un volante, no tendrá salida. Hay algunos otros sondeos por algunos jugadores, caso Ángel González y Manuel Castro, pero el DT los considera parte importante del equipo y difícilmente se vayan.