Mascherano ocupará un importante cargo en la captación de juveniles en la selección argentina

Hasta hace algunas horas, el futuro de Javier Mascherano en el fútbol se preservaba en la ventana de incógnito. Si bien se creía que podía ocupar algún lugar en las inferiores de Estudiantes, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino le ofreció un cargo muy importante.

Dicho puesto está en el área de Departamento de Metodología y Desarrollo que se presentará en las próximas semanas, donde Mascherano será acompañado por Pablo Blanco, expreparador físico de Sabella en 2014 y Oscar Hernández Romero.

El trabajo consiste en que las categorías juveniles de la selección argentina - sub 15, sub 17 y sub 20- continúen con la misma metodología de entrenamiento y juego respecto de la preparación física.

Sin embargo, la tarea principal del excapitán de la selección será captar a aquellos talentos en el interior, junto a los departamentos de alto rendimiento que estarán en distintas provincias. Esta propuesta había nacido hace aproximadamente dos años en una Asamblea de la Asociación.