Mascherano palpitó los Juegos Olímpicos de París 2024

La Selección Argentina va definiendo los juegadores que estarán afectados a los próximos juegos Olímpicos de París 2024, y en las últimas horas el entrenador de la Sub-23, Javier Mascherano, dio detalles de la convocatoria para la gran cita olímpica.

En diálogo con Infobae, el Jefecito intentó separar lo hecho durante su ilustre carrera dentro del terreno de juego y pensar en hacer historia ahora detrás de la línea de cal. “No me pasa nada porque divido mucho lo que fue mi etapa como jugador a mi etapa como entrenador. Tuve la suerte de disputar y ganar dos Juegos Olímpicos, pero ahora es totalmente diferente. Creo que los Juegos Olímpicos tienen más que ver con el deportista, en este caso con el jugador, que con la parte del staff y del entrenador”.

Mascherano sí destacó que aprendió mucho de los dos previas experiencias en una cita olímpica y que intentará volcar ese conocimiento en sus dirigidos: “Sobre todo, la logística. Los Juegos Olímpicos, a diferencia de lo que puede ser un torneo tradicional de fútbol, tienen algunas aristas diferentes. En este caso, París es bastante particular porque tiene muchas sedes y nosotros no vamos a estar en la Villa Olímpica en principio, pero es un poco más complejo que lo normal. Me quedo con esas experiencias de cómo ir armando todo lo que es la estadía allá”.

“Tenemos que dar la lista final en los primeros días de julio. Tiene que ser antes (de la final de la Copa América). Hemos puesto todo en la balanza, es un rompecabezas porque, más allá de la Copa América, hay que tener en cuenta que, primero, los clubes no están obligados a darte a los jugadores; segundo, los clubes no tienen una fecha para dártelos. Eso tiene que ver con la voluntad de los clubes”. En ese sentido, el DT efectivamente tiene en carpeta a titulares dentro del equipo de Diego Martínez como Kevin Zenón, Equi Fernández y Cristian Medina, por lo que podrían estar ausentes en una eventual llave por los 16avos de Copa Sudamericana. Por último, vale destacar que en principio los tres mayores que irían a los Juegos Olímpicos son: Dibu Martínez, Nicolás Otamendi y Julián álvarez, en tanto que también se sumaría Enzo Fernández.