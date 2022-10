Mauro Boselli: “Necesitábamos el triunfo”

Mauro Boselli, autor de un gol en la victoria 3 a 1 ante Lanús, analizó el partido: “Era necesario el triunfo. Nos planteamos ganar sí o sí por las cosas que nos estamos jugando y para cortar la mala racha que estábamos atravesando. Creo que lo hicimos de gran manera”. Además, agregó: “Hoy mostramos el Estudiantes que se tiene que ver. Salió un buen partido con lo poco que pudimos trabajar con (Pablo) Quatrocchi en estos días. Ahora tenemos que descansar y pensar en una de las tres finales que nos quedan para buscar la clasificación a una Copa”.

Sobre el objetivo principal que resta en el semestre, dijo: “No tenemos tiempo para pensar hacia atrás”. “Fuimos irregulares en los últimos meses. Ahora no queremos quedarnos con estos tres puntos, sino ir a buscar otra victoria a Huracán. No hay tiempo para mirar hacia atrás”, enfatizó el referente del Pincha poniendo la mira en la fecha 25, en la que enfrentarán a un rival directo en la lucha por las Copas.

Respecto de esa pelea, Mauro Boselli recalcó: “Quedan dos semanas y en esas dos semanas nos jugamos todo el año que viene. No es lo mismo para Estudiantes jugar una Copa o no, no solo desde el plano deportivo sino desde lo económico. Queremos el año que viene jugar alguno de los dos torneos”.