Max Verstappen es la pesadilla para Mercedes

Comenzó la séptima fecha de la temporada del Mundial de Fórmula 1, donde en esta ocasión el Gran Premio tiene lugar en Francia, en el escenario de Paul Ricard que volvió al calendario tras su ausencia por la pandemia.



Ayer se realizó la respectiva fecha de entrenamiento para los pilotos y escuderías sobre el circuito que cuenta con 5.842 metros, ubicado en Le Castellet, a 34 kilómetros al este de Marsella. En dicha prueba, se pudo dilucidar que la batalla por la punta del campeonato entre Mercerdes y Red Bull está que arde.



Tan es así que el holandés Max Verstappen marcó su mejor vuelta en un tiempo de 1 minuto, 32 segundos y 872 milésimas, a solo ocho menos que Valtteri Bottas y con 253 de ventaja sobre el otro Mercedes de Hamilton.



En un primer momento fue Mercedes el que avisó que quiere recuperar lo que fue suyo, al dominar la primera práctica en manos de su piloto Bottas. Pero en la segunda sesión Verstappen aclaró que no se dejará dominar tan fácil y firmó el mejor tiempo de la jornada para que Red Bull vuelva a pisar fuerte, al igual que en el Gran Premio de Bakú y de Montecarlo.



Por detrás de los grandes protagonistas para la carrera final, se ubicó el español Fernando Alonso que se lució a bordo de Alpine en el cuarto lugar y Charles Leclerc de Ferrari en el quinto.



Por otro lado, a diferencia de lo ocurrido en la primera sesión, cuando fue cuarto, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, que viene de ganar el Gran Premio de Azerbaiyán, acabó el ensayo con el duodécimo tiempo, a un segundo y 49 milésimas del tiempo de su compañero de Red Bull.



La jornada de hoy comenzará desde las 6:55 de Argentina cuando se lleve a cabo una nueva práctica en el circuito que anteceda a la carrera de clasificación programada para las 9:55. Toda la actividad de la Máxima contará con la transmisión televisiva de ESPN, ESPN app y DirecTV Go.



Toda la acción en la pista marcará el orden de salida para la carrera final de mañana, cuando desde las 10 se corra el Gran Premio de Francia con mucho en juego. Cabe destacar que después de esta fecha, no habrá un fin de semana de descanso, sino que la próxima cita será entre el 2 y 4 de julio en Spielberg, Austria.