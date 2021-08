Messi, a pura lágrima: "Yo bajé el 50% de mi ficha y no se me pidió más nada, se dicen cosas que no son verdades"

Lionel Messi dio su conferencia de despedida en el Barcelona luego del anuncio del presidente Joan Laporta de que no será más jugador del club debido a una ruptura en las negociaciones con LaLiga, la cual no permite al club renovarle el contrato por el Farplay financiero.

El astro argentino Lionel Messi, emocionado hasta las lágrimas, admitió que todavía permanece "bloqueado" por su inesperada despedida de Barcelona, el club en el que realizó toda su carrera profesional, en el marco de una conferencia de prensa que ofreció esta mañana.

A su vez, Lionel Messi aseguró que "estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona" luego del vencimiento de su contrato la temporada pasada, un deseo que compartía junto a su familia. Tal es así que dijo que "es el momento más difícil de su carrera. Estoy seguro de que hice todo para quedarme".

Cabe destacar que en el medio de la conferencia, periodistas consultaron sobre su posible fichaje por el PSG y afirmó que "es una posibilidad", como así también que la foto en la que está con Di María, Paredes, Neymar y Verratti, no tiene nada que ver con eso.

Durante la rueda de prensa, varias preguntas fueron orientadas a su continuidad, y el futbolista respondió que hizo todo lo posible para seguir pero no se pudo. "Yo me rebajé al 50% de mi ficha y tampoco se pudo. Después no se me pidió más nada. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdades", afirmó.

Por último destacó su etapa como jugador del club: "Estoy agradecido con la carrera que tuve en el Barsa".