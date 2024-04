Messi e Inter de Miami van por un triunfo ante el Nashville

Inter Miami recibe a Nashville SC por la fecha 9 de la fase regular de la MLS. El partido se jugará este sábado, desde las 20:30 horas, con transmisión de MLS Season Pass, en Apple TV. El árbitro será Ismail Elfath. En el Chase Stadium, el equipo de Lionel Messi buscará volver a conseguir una victoria que lo mantenga en la cima del campeonato. Enfrentará a un rival contra el que consiguió su primer y único título: la Leagues Cup. Dicho esto, actualmente, el equipo del estado de Tennessee se encuentra anteúltimo en la Conferencia Este.

Los dirigidos por “Tata” Martino quieren olvidar lo que fue la dura eliminación frente a Monterrey. El conjunto mexicano lo eliminó de los cuartos de final de la Concachampíons 2024. Si bien poscaída con Rayados lograron vencer 3 a 2 a Kansas City, es una herida que aún no está cerrada.

Por su parte, el contrincante de Las Garzas vive un presente peor, ya que el elenco que dirige Gary Smith está anteúltimo con solamente siete puntos en siete fechas. Tiene una sola victoria, cuatro empates y dos derrotas. Hace tres partidos que no gana y viene de caer 2 a 1 frente a Philadelphia Union. Será una buena oportunidad para que el rosarino y compañía vuelvan a recuperar la confianza y, porque no, de que el ex París Saint Germain disfrute del juego.