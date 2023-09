Messi: “Este grupo no se va a relajar más allá de lo que logró”

El capitán argentino le dio la victoria a la Selección con un fantástico gol de tiro libre en el debut de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador. Si bien, no finalizó los 90 minutos en cancha, Lionel Messi volvió a ser el gran protagonista de la noche en el Estadio Monumental y al finalizar el encuentro declaró aseguró que el equipo de Lionel Scaloni “no se va relajar más allá de lo que logró”.

En su declaración post partido, el número 10 afirmó primero que jugaban “contra una gran selección” y destacó que Ecuador “viene demostrando que tienen muy buenos jugadores, que son fuertes físicamente y tienen claro lo que hacen”.

“Sabemos que cada partido tenemos que dar el 100% para sacarlo adelante”, expresó. Y añadió: “Quedó demostrado, en los amistosos que jugamos y hoy que era por los puntos, que este grupo no se va a relajar más allá de lo que logró, que es algo histórico y extraordinario. Sabemos que, si bajamos un poquito, nos pasan por arriba. Va a haber partidos duros como este, derrotas seguramente, pero tenemos que estar con la cabeza sobre los pies”.

No pasó por alto su relevo a falta de unos pocos minutos para el cierre del encuentro, algo que no ocurría desde el año 2014. Ante su salida sobre el final del encuentro, el astro explicó que “al final estaba un poco cansado” y que por eso terminó siendo reemplazado por Exequiel Palacios cuando faltaban tres minutos para que terminara el partido. “Se dio así. Seguramente no sea la última vez que empiece a salir durante los partidos, pero me sentí muy bien. Fue un partido difícil de jugar, muy físico, muy duro, pero me sentí muy bien”, dijo.

Además, Messi aseguró que: “Hay que pensar siempre en lo que viene”. Es por eso que dejó en claro que no piensan bajar la intensidad y el ritmo de juego a pesar de haber sido campeones del mundo hace pocos meses. “Tenemos que ser conscientes que disfrutamos muchísimo de todo esto, pero lo que hicimos ya pasó. Hay que mirar hacia adelante. Está buenísimo cada vez que venimos y vivirlo de esta manera”, sentenció.

Otro récord al bolso

Ya no sorprende que Lionel Messi, el mejor jugador del mundo y también de todos los tiempos, rompa un récord y siga sumando logros a su gran carrera. Con su gran gol ante Ecuador, en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas, en la victoria 1-0, el crack sigue escribiendo su rica historia.

Gracias al grito del capitán de tiro libre, el hombre que hoy brilla en el Inter Miami se subió a lo más alto de la tabla de goleadores históricos de la competencia organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol, quebrando otra marca, igualando al uruguayo y gran amigo, Luis Suárez, con 29 tantos.

Tercero está el boliviano Marcelo Moreno Martins, con 22 gritos; luego viene el chileno Alexis Sánchez con 20 y quinto Hernán Crespo con 19. Marcelo Salas, también chileno, tiene 18; Iván Zamorano, del mismo país, 17; al igual que Edinson Cavani, que hoy defiende la camiseta de Boca Juniors.

El top 10 lo cierra el boliviano Joaquín Botero con 16 gritos, mientras que el ecuatoriano Agustín Delgado tiene la misma cantidad de tantos.