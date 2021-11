Newell's no pudo seguir de racha y cayó ante Arsenal

Newell's Old Boys cayó hoy ante Arsenal de Sarandí por 3 a 1 y no pudo sumar su tercer encuentro victorioso al hilo, que no puede lograr durante todo el 2021.

El encuentro, enmarcado en la continuidad de la fecha 21 de la Liga Profesional, en el estadio Julio Grondona, será arbitrado por Andrés Merlos. Los del "Viaducto" aprovecharon la seguidilla de errores de la "Lepra" para quedarse con los tres puntos de local.

Con un gol de Antilef cuando promediaba la primera media hora de juego en Sarandí, "Arse" se puso en ventaja y se fue al descanso con una ventaja provisoria. En el comienzo de la segunda etapa, Scocco puso la igualdad en el marcador, pero sobre el final como consecuencia de un grosero error del arquero Macagno, Arsenal se puso nuevamente en ventaja con un gol de Sepúlveda.

Cuando transcurrían los últimos minutos de adición, Farioli sentenció el encuentro y marcó el tercero para el delirio de los hinchas de Arsenal. De esa manera, el conjunto de Israel Damonte acumula 19 unidades.

Arsenal: Alejandro Medina; Julián Navas, Ignacio Gariglio, Gastón Suso y Emiliano Papa; Facundo Kruspzky, Loenel Picco, Emiliano Méndez y Alejo Antilef; Bruno Sepúlveda y Lucas Albertengo. DT: Israel Damonte.

Newell's Old Boys: Ramiro Macagno; Tomás Jacob, Diego Calcaterra, José Canale y Mariano Bíttolo; Francsico González, Pablo Pérez, Jerónimo Cacciabue y Maximliano Comba; Ignacio Scocco y Juan Fernando Garro. DT: Adrián Taffarel.

Goles: 31' A. Antilef (A); 54' I. Scocco (N); 81' B. Sepulveda (A); 90(+5)' B. Farioli (A).

Árbitro: Andrés Merlos.

Cancha: Arsenal

TV: TV Pública.