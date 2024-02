NFL: últimos detalles para el Súper Bowl

El Súper Bowl 2024 está cada vez más cerca y los aficionados al fútbol americano ya se preparan para disfrutar de uno de los eventos que más espectadores atraen.

En esta ocasión, el duelo por el título en la NFL será entre viejos rivales, Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, dos equipos que ya se conocen bien tras haberse enfrentado en el Súper Bowl 2020, con victoria para los Chiefs.

El escenario para este gran partido será el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada (Las Vegas, EE. UU.), un impresionante estadio que se estrenó en 2020 y que albergará por primera vez la final de la NFL. Pero no sólo la atracción estará en el duelo del domingo, sino que también el foco estará puesto en el show del medio tiempo que atrae la atención de millones de espectadores y que ha tenido a grandes estrellas de la música como Michael Jackson, Madonna, Shakira, Lady Gaga, entre otros.

Este año el show de medio tiempo tendrá como protagonista a Usher, el cantante que hará un repaso por sus éxitos musicales en un espectáculo que no dejará indiferente a nadie. Pero en la previa a la edición hubo un imprevisto de último momentos cuando DJ Tiësto anunció que una “emergencia familiar” no especificada lo obligará a cancelar el show que tenía previsto este domingo en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

“Mi equipo y yo hemos estado preparando algo realmente especial durante meses, pero una emergencia familiar me obliga a regresar a casa el domingo por la mañana. Fue una decisión difícil la de perderme el partido, pero la familia siempre es lo primero”, dijo el experimentado artista nacido en los Países Bajos desde su cuenta oficial en la red X (ex Twitter).

El 2024 iba a ser el primer año, con Tiësto como estrella, en el que el lugar de los DJs se extendería a lo largo de todo el juego, sobre todo en los momentos de pausa y descanso. Algunos de ellos, inclusive, tenían prevista inclusive la transmisión en vivo de la TV. El imprevisto problema familiar del DJ neerlandés pone en duda completa estas previsiones, sobre todo si la cercanía con el juego impide un reemplazo al mismo nivel.

El programa artístico de la final del Súper Bowl se completa con la presencia de la estrella country Reba McIntire, que entonará el himno de los Estados Unidos, y la participación de los cantantes Post Malone y Andra Day, encargados de interpretar las canciones tradicionales America the Beautiful y Lift Every Voice and Sing.