Luego de la derrota en Liniers, Leonardo Madelón habló en conferencia de prensa y reconoció algunos errores en el encuentro. Admitió que fue un flojo partido de Gimnasia y que debe mejorar contra Huracán el martes que viene. En cuanto al primer tiempo donde el Tripero casi no pasó mitad de cancha, el DT albiazul dijo: “Estuvimos flojos en el primer tiempo, estuvimos flojos. Hicimos un partido de ida y vuelta en el segundo tiempo y no nos convenía. Vélez nos termina ganando bien el partido”.

Además, agregó: “No es el Gimnasia que nos gusta ni tampoco a la gente. Sabemos que hay que mejorar para el martes, veremos ahora cómo están los muchachos, pero tenemos que reponernos. Es una derrota que nos tiene que doler”.

En cuanto a las modificaciones, Madelón comentó: “Estábamos necesitando contención, por eso entró Rodríguez y soltamos a Saravia. Es una pena, pero no pudimos sostenerlo. Pecamos de atacar cuando no estábamos preparados y perdimos pelotas innecesarias. Milo conmigo jugó de volante, lo pusimos para cubrir a Canto que estaba amonestado. También pensamos en que nos costó tanto empatar, que el punto no lo veíamos mal”.