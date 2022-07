“No queremos atrasos ni deudas para el futuro de Gimnasia”

Llegando a las 12 de ayer, Néstor Raúl Gorosito llegó a la sala de prensa de Estancia Chica, luego de lo que fue el entrenamiento matutino del plantel albiazul, y respondió las preguntas en una extensa conferencia. Allí, habló sobre el equipo para mañana, cómo está el plantel en este momento que encuentra a Gimnasia puntero; pero también fue claro sobre el mercado de pases: nombres puntuales y cómo está la economía del Mens Sana.

En primer lugar, Pipo confirmó el equipo, que será el mismo por quinta vez consecutiva, y remarcó: “El equipo va a ser el mismo que normalmente viene jugando. Van a jugar: Rey; Enrique, Morales, Piris, Melluso; Chávez, Alemán, Cardozo, Sosa; Ramírez y Soldano. Estamos tranquilos, sumamente conformes con el grupo. Hay que mantener la tranquilidad y seguir trabajando. No somos el Liverpool, yo no soy Guardiola, pero estamos muy bien”.

Ampliando sobre el presente del equipo, el entrenador tripero fue conciso, dejando un mensaje para los hinchas que se ilusionan poco a poco: “No hay que mirar la meta cuando todavía quedan 21 partidos; tenemos ilusión como la gente y esperamos mantenerla, pero para eso tenemos que seguir trabajando y con tranquilidad. Mientras sigamos en silencio y sin llamar la atención, será mejor. A mí no me gusta sufrir, quiero cambiar ese pensamiento acá en el Club”.

Luego Gorosito ya se metió en el mercado de pases, donde dejó en claro que la situación económica no es la mejor para incorporar jugadores de aquí al lunes, como así también habló de dos jugadores que finalmente se quedan: “Yo no le corto la carrera a nadie ni puse el grito en el cielo por Cecchini. Creo que estamos bien y le fui claro a los dirigentes diciendo que no queremos deudas ni atrasos en los pagos para el futuro de Gimnasia. El club no está para prestar, está para vender. Miranda tiene muy buenas cualidades, cuando llegamos era titular. Tuvo un bajón y ahora volvió a ser el Matías de antes, que ilusiona. Entró muy bien los últimos partidos”.

Por último, el DT del Basurero habló puntualmente del nombre de Pablo De Blasis, afirmando que no fue su decisión: “Tengo muy buenas referencias sobre De Blasis, como chico y como jugador, aunque hace mucho que no lo veo; pero lo otro es algo que tiene que ver con el Club. Dejo la puerta abierta para lo que pase, aunque no es algo que nos vuela la cabeza porque tenemos en ese puesto”.

El Lobo entrena con once confirmado y viaja a Tucumán

A partir de las 9:30, el plantel de Gimnasia se entrenará por última vez en Estancia Chica para luego del almuerzo viajar a Tucumán en avión, donde pasará la noche de hoy en la previa al encuentro de mañana contra Atlético. Con el once confirmado, que será el mismo que los últimos cuatro partidos, habrá cambios en la lista de convocados.

Esto se debe a que Germán Guiffrey volverá a estar en la nómina tras tres meses donde estuvo lesionado y luego apartado, ya que parecía que dejaba el club. Además, se definirá si seguirá Alexis Domínguez o tendrá el regreso Nicolás Contín a la lista de concentrados. También, el juvenil Alexis Steimbach tiene chances de estar en lugar de Alan Lescano que ayer jugó en la Reserva. El resto seguirá igual, solo está lesionado Guillermo Fratta y lo reemplazará Guiffrey. El Tripero volverá de Tucumán el lunes por la tarde en dos tandas.

Fallo a favor de Olimpia por Sosa

Tras el reclamo del equipo paraguayo hace semanas en la FIFA por una deuda que Gimnasia tenía por el pago de Ramón Sosa en enero, se falló en contra del Lobo por lo que le dieron 45 días, a partir de ayer, para pagar 660.000 dólares más intereses o no podrá fichar jugadores en la próxima ventana de transferencias.

De esta manera, el Lobo se suma un problema económico a su presente ya que también le debe 750.000 dólares al equipo árabe por la llegada de Brahian Alemán en 2019. Vale recordar que en los últimos días recibió la compensación de Once Caldas por la ruptura del contrato de Johan Carbonero, y esa cifra redondea los 550.000 dólares.