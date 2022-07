NBA: Golden State Warriors oficializó a su nueva joya

En el pasado mes de junio, Golden State Warriors cerró la temporada de la mejor manera tras coronarse ante los Boston Celtics. En esta ocasión, el equipo de la estrella Stephen Curry venció por 4-2 a Boston Celtics en las finales y se alzó con el título. Pero ya pasó el tiempo de festejar, y ahora quieren repetir los logros conseguidos durante varios años. Para esta temporada, la franquicia incorporó un gran jugador.

Con el objetivo de lograr hacerse con el bicampeonato, y tras la elección de Patrick Baldwin Jr. en el pick n° 28 del Draft 2022, el conjunto californiano oficializó su fichaje. A través de su cuenta oficial de comunicaciones, firmó al escolta con un contrato para jugar en la temporada 2022/23. Si bien solo disputó 11 partidos y promedió por juego 12.1 puntos y 5.8 rebotes con la Universidad de Milwaukee en 2021/22, PBJ promete ser otra estrella de las varias que ha captado el conjunto que actualmente dirige Steve Kerr.

Según la cadena ESPN, Baldwin era el quinto mejor recluta del 2021 antes de que una lesión de tobillo lo hiciera caer en el Draft. Esta molestia física no le impidió ser valorado por los Warriors, que ya decidieron hacer oficial su vinculación pese a que en la revisión que le realizó su director de medicina deportiva, Rick Celebrini, se determinó que no estaba recuperado al 100%. Avalando la decisión del campeón, un scout de la NBA sostuvo en diálogo con la prensa en los últimos días: “Él (por Baldwin) es lo que buscas: 2,08 metros, puede moverse, regatear, tirar, es muy buen chico, hijo de un entrenador y, además, tiene tanto potencial como lanzador de tiros que piensas: A la mier..., hombre. No hay factor de fracaso allí en ­absoluto”.