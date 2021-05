No se salva ni el drone de Pablo Pérez: le metió un planchazo y lo destruyó

¡Clásico caliente en Rosario! Apenas comenzado el partido entre Rosario Central y Newell's, un drone con los colores del canalla sobrevolaba el estadio Gigante de Arroyito y fue sacado por un jugador del equipo local.

Pablo Pérez, jugador de la lepra, aprovechó para pisarlo y romperlo. Esta acción generó una fuerte polémica debido a que el ex hombre de Boca pudo ser expulsado.

El árbitro Fernando Echenique detuvo el juego y hasta que no fue retirado no se pudo seguir el partido. Y como alguien desde afuera del estadio lo estaba manejando a su antojo y no lo retiraba, Lucas Gamba le pegó un manotazo, lo bajó y lo tiró detrás del arco de Alan Aguerre.

Pablo Pérez, uno de los refrentes del conjunto rojinegro, le propinó un tremendo planchazo como en sus mejores épocas. Miralo: