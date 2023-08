“Nunca dudé en venir y no se puede borrar el pasado”

Después de su llegada al país en una negociación muy rápida, el uruguayo Marcelo Saracchi de 25 años ayer fue presentando en conferencia de prensa como nuevo refuerzo de Boca Juniors y todos los ojos estuvieron puestos en lo que fue su estadía en River Plate hace unos años. Más allá de esto, que el defensor respondió sin problemas, también habló acerca del equipo, de lo abierta que está la fase en la Copa Libertadores y obviamente de lo que desea a futuro en el azul y oro.

Saracchi llegó desde el Levante, de la Segunda división de España, para firmar contrato hasta diciembre de 2027 porque el Xeneize compró el 70% del pase a 1.800.000 dólares y habló de lo corta que fue la negociación cuando lo llamó el Consejo de Fútbol: “Tenía mucha ilusión de venir. Cuando recibí el llamado no dudé. Tengo muchas ganas de estar en la cancha”.

Luego llegó la pregunta que todo el mundo esperaba respecto a su paso en el Millonario donde estuvo en la temporada 2017-2018 jugando 30 partidos y ganando la Supercopa Argentina justamente contra Boca: “No dudé por mi pasado, tampoco tengo mucho para decir. Lo voy a dejar claro ahora. Mi pasado es mi pasado, no lo voy a borrar con nada ni lo voy a negar. Hoy miro el presente, el futuro y estoy donde quiero. Lo decidí yo. Eso es lo importante y estoy muy feliz cómo me trataron desde que llegué. Muy agradecido de estar en un club tan grande”.

En cuanto a su juego y a las posiciones, el Charrúa admitió: “Los laterales hoy tienen que defender, atacar, hacer un poco de todo. Soy más ofensivo. He jugado de lateral y de volante, me siento mucho más cómodo de lateral, viniendo desde atrás”. Además agregó motivos personales para su regreso al país: “Vengo porque es un equipo demasiado grande como para decir que no. Luego la familia también necesitaba volver, y en lo deportivo es un buen momento para venir y estar al 100 por ciento”.

Por último, el ex-Galatasaray habló sobre sus dos compatriotas, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, con quienes se reencontró en la práctica de ayer: “Los veo muy bien, a Cavani lo conocía de la Selección y Merentiel es de mi ciudad, Paysandú. Tengo la mejor. El recibimiento fue muy bueno y con trato especial de los que somos compatriotas”.