Ortigoza participará de las elecciones de San Lorenzo

Nestor Ortigoza estará en la lista del candidato a presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, en las elecciones del club a fines de año.

El ex jugador del Ciclón será quien se encargue de la parte del fútbol en caso de que el partido "Boedo en Acción" gane los comicios del próximo 17 de diciembre.

En un evento en la localidad bonaerense de Castelar, Ortigoza anunció: "Vengo a apoyar al futuro presidente de San Lorenzo. Estamos hablando hace un año del proyecto. El 17 es muy importante que vayan a votar porque se define el futuro del club".

Además, sostuvo: "Ustedes quédenseme tranquilo que me estoy preparando y muy convencido de lo que vamos a hacer, no tenga dudas de eso. Hoy San Lorenzo necesita gente que trabaje, que quiera al club. Hay que defenderlo todos días trabajando, no hay otra manera de eso".

Cabe destacar, que estas elecciones estaban programadas para 2022, sin embargo, la Inspección General de Justicia (IGJ) no avaló el llamado electoral anticipado y se suspendieron.