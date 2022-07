Otra leve mejoría en el estado del jockey Octavio Federico Arias

Siempre en el marco de un pronóstico reservado, las últimas noticias fueron positivas para el mundo del turf. Esto se debe a que el jockey Octavio Federico Arias, en su cuarto día de internación, experimentó otra leve mejoría dentro de la gravedad del cuadro que presenta y por el cual continúa alojado en terapia intensiva del hospital Español. Cabe recordar que se encuentra asistido mecánicamente tras la grave rodada que protagonizó junto con otros dos colegas (José González y Darío Lencinas, quienes resultaron ilesos) en la última carrera del pasado domingo en el hipódromo de La Plata.

Anoche, el director del Hospital Español, Dr. Fabián Pintos, informó en diálogo exclusivo con este multimedio que “el paciente Octavio Arias, de 27 años, se encuentra cursando el cuarto día de internación aún en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, sedado, con signos vitales estables”.

El citado profesional comentó: “El martes, cuando se le hizo la ventana como para despertarlo, tuvo movimiento de flexión y, a entender del Dr. Jorge Lambre, jefe del sector de neurocirugía, ello fue un buen signo. El paciente es permanentemente monitoreado y se siguió su evolución, por lo que se le realizó una nueva evaluación neurológica a cargo del nombrado Dr. Lambre, quien observó otra leve mejoría, otro paso adelante en su evolución porque tiene reflejos de flexión que son datos muy positivos. Igualmente la situación obliga a mantenerlo bajo sedación para ir recuperando de a poco su mejoría neurológica, siendo sus parámetros vitales normales. Por último su pronóstico sigue siendo de carácter reservado, dentro del contexto de la gravedad de la lesión, pero podemos ser optimistas en su recuperación progresiva”.

Como se recordará, cuando los competidores de la 12da carrera del domingo pasado salían del codo final para encarar la recta, se vio rodar espectacularmente a la competidora Candy Rancher, dando por tierra con su jinete Octavio Arias. Como consecuencias de ello, Reina Samantha (que venía justo detrás) también rodó tras pegarle con sus patas delanteras al nombrado Arias, quien quedó tendido inmóvil en la arena. Auxiliado por la ambulancia fue trasladado de urgencia al hospital Español donde permanece internado.

José González: “Tanto Lencinas como yo resultamos ilesos”

José Néstor González fue uno de los jockeys que protagonizó la triple rodada del domingo pasado y en la cual Octavio Arias (ver aparte) sacó la peor parte. El entrevistado en exclusiva contó detalles del mal trago pasado: “Cuando largamos, la yegua que conducía Octavio Arias estaba al lado mío. Como salió más rápida, yo me puse casi al lado y así vinimos hasta ingresar en la recta, donde la conducida por el “Chuky” se piala con las patas de una rival, cayéndose y yo que vengo detrás, cerca, no tengo tiempo a saltarla. Al chocar contra el animal caído, trastabilla, por lo que me quedo agarrado del pescuezo y me caigo prácticamente con ella. En el revolcón, mi montada me pasó por arriba y solo me golpeó levemente una pierna”.

A continuación, González informó: “Enseguida me incorporo y compruebo que no me había pasado nada. Ahí noté que Octavio estaba inmóvil y que Darío Lencinas (el otro jinete que rodó) no estaba tan golpeado. De inmediato, nos socorrió la ambulancia y nos trasladó al hospital Español. Tanto Lencinas como yo resultamos ilesos”.