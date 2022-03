Patrón Bermúdez: "El presidente que más endeudó al país no puede dar lecciones de administración"

El Patrón Bermúdez cruzó a Mauricio Macri luego de que el ex presidente criticara el accionar de Riquelme en la dirigencia de Boca. "El presidente que más endeudó al país no puede dar lecciones de administración", manifestó el ex defensor y se sumó a las declaraciones que ya había realizado Jorge Amor Ameal.

“La verdad que yo no puedo aceptar que Mauricio Macri hable así de esta labor dirigencial de nuestro club por muchos factores. El principal y el que más me llena la sangre es que aprendí a amar este país como el mío. Tengo un hijo argentino y amo esta tierra y no hubo otro mandatario que endeudara más este país y que hiciera tan pésima administración como ese señor que comenta y se atreve a hablar mal de nuestra administración”, afirmó Bermúdez en dialogo con TyC Sports.

“Yo quiero recordarle al hincha, socio de Boca y a la gente que ya lo sabe pero es bueno que se le recuerde que que cuando llegamos al club había cinco millones de dólares y habían sido adelantado por el tema de Nandez nueve. Y hoy el club está muy bien económicamente y acaba de hacer una contratación de mucha altura. Tiene salud económica, acabamos de arreglar la Bombonera que en más de 35 años no se le hizo nada", relató el Patrón y agregó: "Se arreglaron los campos, se fue campeón en tres ocasiones y tenemos dos o quizá tres finales por delante, además de la clasificación a la Libertadores”.

En cuanto a la relación entre Macri y Riquelme comentó: “Tampoco lo quiso como jugador, todos lo sabemos. Yo fui compañero de Román y ese Topo Gigio no fue gratuito y es normal".

Por último sentenció: "Lo más doloroso de todo es que mientras en el país y en Buenos Aires había gente apedreando al Congreso Nacional por las medidas que él tomó como administrador de este país, salga y desvíe la atención hablando de Boca, eso duele".