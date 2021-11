Peligra la continuidad de Zielinski en Estudiantes

La tranquilidad de los entrenamientos en el predio Mariano Mangano de City Bell, debido al parate por las elecciones en nuestro país y por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, se rompió en el mundo de Estudiantes de La Plata. A muchos kilómetros de nuestra ciudad se levantó el teléfono y se hizo un ofrecimiento poco esperado, algo que hace peligrar la continuidad de Ricardo Alberto Zielinski al mando del primer equipo del Pincha durante el 2022.

Ese llamado en realidad fue con dirección a Rosario, y el club implicado es Newell’s, que está buscando técnico. Pero lo particular es que no fue un dirigente de la Lepra el que se comunicó con el entorno del Ruso, sino que fue la propia representación del ex-DT de Atlético Tucumán, que llamó a la Comisión Directiva de Newell’s para ofrecerle sus servicios en un corto plazo, una vez que finalice el paso por el elenco albirrojo.

¿Qué sucedió?

Según la información a la que accedió diario Hoy, no hay muchas intenciones en las internas del Country Club para renovar el contrato de Zielinski al mando del primer equipo, sumado los malos resultados. Hace ocho encuentros que el Pincha no conoce la victoria y que los rendimientos no acompañan. Se trajo a este entrenador buscando puntos, y en este presente el equipo tiene la chance de quedarse sin jugar una competencia internacional en 2022.

Más allá de eso, el clima internamente no es el mejor con el ­técnico, que más allá de que encaminó un equipo que venía a la deriva, no ha colmado las expectativas de la dirigencia y del grupo de futbolistas. Así, podemos estar frente a los últimos partidos del Ruso en el León.

“Estamos en un club muy grande de Argentina”

Uno de los últimos refuerzos que llegaron a Estudiantes en este mercado, Matías Aguirregaray, dialogó con La Revolución en la FM 103.1, donde expresó: “Aspiramos a estar lo más alto posible para entrar en la Copa Libertadores. Estamos en un club muy grande de Argentina, es el objetivo principal que tenemos hoy”.

“Cuando arranca la semana, no me siento titular. Trato de no pensar en eso. Entreno al 100%, aportando el grano de arena en cada entrenamiento”, agregó, al tiempo que cerró diciendo que “si seguimos en esa línea (River/Lanús), creo yo que podemos hacer muchos puntos en el sprint final”.

El Pincha continúa con el doble turno en City Bell

La estructura del fútbol de Estudiantes tendrá hoy una nueva jornada de trabajos en doble turno en el Country. La primera actividad comenzará a las 9.30 y luego los futbolistas saltarán al campo por la tarde.

Se espera que los jugadores por la mañana hagan distintos trabajos físicos para luego tomar la pelota y en la parte vespertina hacer un táctico. Allí se aguarda que puedan participar Fernando Tobio y Leonardo Godoy.

Ambos fueron preservados en el amistoso ante la Reserva. El exdefensor de Boca sufrió una contractura, en tanto que el hombre que viene de Talleres tiene una sobrecarga.